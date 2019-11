Jejich dům je nacpaný bedýnkami s ježatými nájemníky. Jsou naskládány jedna přes druhou, od podlahy ke stropu každé místnosti. Paní Lüdtkeová všem pomáhá, jak může, nejčastěji vstupním odčervením. Po dvou dnech si je ale lidé mají zase odnést, což je jim nechce. Hledá proto pomocníky třeba pro každodenním krmení či čistění boxů. Ježků je u ní nyní 143, dvakrát víc než loni… Foto: Jörg Schlegel

Zabrzdil vůz bezvládné řidičky

Daniel Walter (37), technik IT z Teisendorfu (na snímku), ve čtvrtek odpoledne zastavil na Tauernské dálnici neovládané vozidlo 35leté řidičky ze Salcburku a pravděpodobně jí tím zachránil život, napsala PNP. Za jízdy totiž omdlela a vozidlo několikrát narazilo do svodidel. Walter, který jel těsně za ní, pozoroval, jak zpočátku jela normálně v levém pruhu, spíš blíže ke středu, a pak začala narážet do betonové dělicí zdi. Spustil varovná blikací světla a přiblížil se k vozidlu zprava. Žena seděla či spíš ležela bezvládně, s hlavou na stranu, volant nedržela, jen nohu měla zjevně na plynu, vůz jel rychlostí asi 80 km/h.

Bylo mu jasné, že vozidlo musí zastavit, než se něco stane, bez ohledu na to, jestli se něco přihodí jeho vozu. Předjel se svým Audi A3 před auto bezvládné ženy, nechal je najet do jeho automobilu a když narazilo, relativně rychle zabrzdil. V zrcátku pozoroval provoz za nimi, aby nikoho neohrozil. Po zastavení s hasičkou, která také zastavila, rozbili okénko vozu a vytáhli bezvládnou ženu. Ostatní účastníci provozu mezitím informovali záchranáře a policii, jejichž hlídky byly brzy na místě.

Matka zachráněné ženy už mu zavolala, poděkovala mu a řekla, že dcera byla propuštěna z nemocnice a chce se mu ohlásit. Rodina je rozhodnuta případnou škodu na automobilu zachránce nahradit, končí PNP.

Nejlepší autolakýrník Německa

Johannes Brandl (18) z Wurmannsquicku (na snímku) v okrese Rottal-Inn získal v Hildenu v Severním Porýní-Falcku titul nejlepšího autolakýrníka Německa, píší PNP. Přitom učňovské zkoušky složil teprve letos v lednu. Foto PNP/Vogl

Draží nacistické památky

V mnichovském aukčním domě Hermann Historica bude ve středu nabídnuto 842 předmětů, mezi nimi četné nacistické, a to i z osobního majetku prominentů. Například cylindr Adolfa Hitlera, koktejlové šaty Evy Braunové nebo luxusní vydání Mein Kampfu, píše PNP.

Aukci kritizuje rabí Menachem Margolin z European Jewish Association v Bruselu a píše aukčnímu domu, že s některými věcmi by se zkrátka nemělo obchodovat. Požaduje zrušení akce. Bernhard Pacher, ředitel Hermann Historica, se brání: „S odstupem největší část klientů, kteří u nás nakupují, jsou muzea, státní sbírky a privátní sběratelé, kteří se tématem skutečně přepečlivě zabývají,“ říká. Není podle něho na aukčním domě posuzovat, co sběratelé s relikty nacismu dělají. Na nich ale je bránit, aby se dostaly do špatných rukou. K tomu mají přísné kontroly. „Že se k aukci přimíchá ten či onen s falešnou ideologií, tomu se ovšem nedá zabránit,“ míní. K dražbě budou vpuštěni jen předem přihlášení zájemci, nabídky ale mohou být podávány i po internetu nebo telefonicky.