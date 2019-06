Vyhrála Karnda Vaidyanuwatová z Thajska, která sice žije většinu času v Asii, ale částečně i v dolnobranckém Alzenau. Jury hodnotila hlas, kostým a autenticitu soutěžících, přihlíželo na 3000 diváků. Ve třech kategoriích zápolilo přes 25 borců. Iniciátory přehlídky jsou manželé Claudia a Gerhard Hoffmannovi, kteří v obci s tisícovkou obyvatel mají vinici. A je tu také – kdo by to řekl! - první privátní kohoutí muzeum v Německu.

V roce 2004 slavil Göcklingen 750 let od první písemné zmínky, ale je prý možná o 450 až 600 let starší. Pravděpodobně se tu usadil francký vůdce jménem Gakilo s družinou a po nich se místo jmenovalo Gakiloingen. Kohout – německy „Gockel“ - nemá vědecky nahlédnuto se jménem obce nic společného, ale lidová mluva oba pojmy spojila. I pro oslavy 750 let se kohout objevil v logu akce – kulturně historicky je symbolem vzkříšení, je ohlašovatelem nového dne a vzorem ostražitosti. Proto se Göcklingenští rozhodli organizovat každoročně soutěž v kokrhání. Tu v jiných místech pořádají pro drůbež, ale tady kokrhají o ceny v rámci slavností vína lidé.

Atmosféru soutěže přibližuje neutrální snímek – aktéři při ní obsadili „hřad“…