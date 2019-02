EMMA říká Ingo Windt svému kabrioletu zn. Opel s rokem výroby 1933. Vyučený automechanik a profesionální hasič restauroval s Hans-Martinem Sassem (72) vzácný kousek po více než deset tisíc hodin piplavé práce během pěti let. „Prakticky neexistují žádné náhradní díly, vždy znovu a znovu jsme je sháněli po internetu," říká pan Sass v deníku PNP. Že to nakonec stihli za těch pět let, na tom prý má zásluhu i sázka s jeho synem: prý se neožení, dokud projekt „cabrio" nebude dokončen. Teď už je zřejmě nejvyšší čas…

Pět let jej pulírovali. | Foto: Deník/repro PNP

Martin vadí muslimům?

Pasov - Předseda Strany levice v Severním Porýní-Vestfálsku Rüdiger Sagel požaduje „vykázat" sv. Martina jako centrální postavu tradiční „lampionové" slavnosti předškolních dětí pořádané 11. listopadu. Odůvodňuje to tvrzením, že tímto zvykem jsou muslimským dětem vnucovány křesťanské tradice. Místo svátku sv. Martina by prý školky mohly slavit třeba „slavnost Slunce, Měsíce a hvězd".

„Podle předsedy centrální rady muslimů v Německu Aimana A. Mazyeka to, že sv. Martin je katolickým světcem, nepředstavuje pro muslimy žádný důvod nezúčastňovat se lampionových průvodů," napsal deník PNP. „Život sv. Martina je přece přímo příkladný i pro muslimy, řekl."

Jedna městská školka v hessenském Bad Homburgu už oslavu sv. Martina skutečně přejmenovala na onen svátek Slunce, Měsíce a hvězd. Podle PNP tím vyvolala vášnivé reakce, pracovníkům školky bylo v e-mailech vyhrožováno. Město chce na anonymní pisatele podat trestní oznámení.

Děkan pasovského dómu Michael Bär pasovskému deníku řekl, že zdejší biskupství se drží svatomartinské tradice. Výzva k přejmenování postrádá logiku. „V příběhu sv. Martina z Tours jde o dělení se a podporu chudých. Proč by to chtěl někdo zrušit? Svátek Slunce, Měsíce a hvězd naopak nemá žádný obsah," míní. Podle legendy se Martinovi slitovalo žebráka a rozdělil se s ním o kabát.

„Nejdřív byla debata o krucifixech, teď o sv. Martinovi, to bychom mohli brzy odstranit i Mikuláše a Vánoce," pohoršuje se v listě vedoucí katolické školky v Pasově Gabriele Blöchlová.

Místopředsedkyně Strany levice Sahra Wagenknechtová ve středu spíše „v tichosti" ujistila, že sv. Martin „interkulturně přijímaný svátek", který nechtějí rušit.

PNP vysvětluje, že martinský svátek je prvním v roce, který teplým světlem čelí zimnímu chladu a tmě. V listopadovém nevlídnu vyvolávají tradiční lampiony a lucerničky u dětí příjemné pocity. Čím by to asi mohlo malé muslimy zraňovat?! Nad tím vrtí hlavou i představitelé této obce. „I mnohým Levým svitlo, že jejich požadavek byl omylem. Tím by se to mohlo odbýt, kdyby tento návrh nezapadl do daleko širšího kontextu. V USA a v Británii už dlouho přání veselých Vánoc nahradily ,sezónní pozdravy´ a také v Německu je rok od roku těžší najít vánoční či velikonočních pohlednice s biblickými motivy," píše list.

„V aféře kolem slavnosti Slunce atd. nejde přece vůbec o muslimy nebo jiné ne-křesťany, ti byli jen zneužiti k tomu, aby pod falešnou etiketou ,tolerance´ byly vytrhány staré kořeny a rozmělněny světové názory. Když se ale ze všech svátků stanou šedé, bezobsažné ,events´, pak to neuškodí pouze dětským duším, ať už přísluší k té či oné, nebo k žádné víře…," uzavřel pasovský list.

Návrat poplatků?

Tzv. ambulanční poplatek za návštěvu u lékaře zavedli v Rakousku v roce 2001 a půldruhého roku nato jej zase zrušili. „Lékařská komora nyní myslí na jeho znovuzavedení jako možnost ,regulace přístupu´ pro zcela přetížené nemocniční ambulance," píše deník OÖN: „Kdyby bylo něco rozumnějšího než poplatek, jak návaly omezit, bylo by mi to milejší, ale dosud nikdo nic lepšího nenavrhl," říká viceprezident komory Harald Mayer. Výši poplatku neuvedl, představoval by si jej ale jako určité procento nákladů.

Mayer dále tlačí na zlepšení pracovních podmínek nemocničních lékařů – pro všechny ústavy by mělo být uzákoněna maximální doba služby 25 hodin. Jinak prý mladí lékaři „v celých zástupech" odejdou do Německa, kde jsou podmínky lepší.

Bez plastikových tašek

29 žákyň a žáků z maturitního ročníku střední obchodní školy v Elmbergu zkouší od dubna obejít se bez plastikových sáčků. „Chtít hned kompletně rezignovat na plast by nebylo realistické, proto jsme si předsevzali až do maturity nepoužívat žádné sáčky," říká v OÖN Anna Kleinpötzlová, která spolu s Lucií Enzenhoferovou projekt vede.

Už jej plní sedm měsíců, přinejmenším většinou, píše list. „Jednou se mi stalo, že jsem z krámu vyšla se sáčkem – zkrátka jsem si to neuvědomila a zboží jsem automaticky zabalila," připustila Anna. Také Lucia byla na začátku v rozpacích nákup znovu rozbalit, ale postupem času bylo pro ni stále samozřejmější na plast rezignovat.

„Žáci tak předběhli dobu," dodávají OÖN s poukazem na boj, který EU plastikovým sáčkům nedávno vyhlásila. Zpráva, že každý občan unie spotřebuje ročně 198 takových tašek, prý Lucii šokovala. Podle ní se ukázalo, že je opravdu třeba něco dělat…

Děti jako hvězdy

V sobotní televizní show Vsaď, že… budou o přízeň milionového publika usilovat jako soutěžící i 9letý Christoph Oberfichtner z Engerwitzdorfu a Hanna Mitterlehnerová (11) z Pergu. Děti z Mühlviertlu hudební výstup s knoflíkovou harmonikou vymyslely s Hanniným otcem Benno Mitterlehnerem. „Chistoph je z rodiny, které leží na srdci rakouská tradice společného muzicírování," píše deník Volsblatt. „Rok a půl se učí hrát na harmoniku v hudební škole Hannina otce, kde se také obě děti poznaly. Kromě toho je Chris přírodním fotbalovým talentem a velkým fandou Bayernu."

Ve čtvrtek děti odcestovaly s rodiči a sourozenci do Halle, kde se pořad uskuteční. Vysílají jej stanice ORF a ZDF od 20.15 hodiny.

Soud o espézetku

Soud v Augsburgu bude v úterý řešit spor dvou fotbalových fandů o přidělení kombinace GS 1905 na poznávací značce auta. GS znamená název klubu Galatasaray Istanbul a 1905 je rokem z GS 1905 jeho založení, vysvětluje PNP. Kombinaci si rezervoval jeden z prodejců aut. Dva měsíce poté se vynořil syn jiného obchodníka a nechal si číslo přidělit s tvrzením, že je synovcem objednatele…

Fešáček alpaka

Nejmladším členem 15hlavého stáda alpak v salcburské zoo je dva týdny starý hřebeček, syn pětileté matky Shakiry. PNP připomíná, že tento druh je doma v Andách, kde je chován už přes 3000 let pro jemnou vlnu. Její vlákna jsou až půl metru dlouhá a uvnitř dutá. „Barva srsti je různá - známo je 22 barev a kolem 60 odstínů," uvádí list.

Pokuty za nevyzvednutí

Rodičům, kteří své děti vyzvednou opakovaně neomluveně pozdě z mateřské školy, hrozí v burgenlandském Großhöfleinu v okrese Eisenstadt – venkov pokuta 20 eur.

Podle starosty Wolfganga Rautera k tomu obec přistoupila po stížnostech personálu školky, že musejí stále znovu čekat na stejné rodiče a přitom nevědí, jestli vůbec přijdou. Bylo tedy rozhodnuto, že po prvním varování za takové neomluvené opoždění přijde pokuta. „V časech mobilů je přece možnost zavolat a říci, prosím, stojím v koloně a přijdu později," míní Rauter. „Dokonce kdyby rodič zavolal, že sedí v kavárně, ,zakecal se´ a přijde později, je to chabá omluva, ale ještě i to bychom akceptovali."

Dvacet eur mají být náklady na delší pracovní dobu učitelky nebo pomocnice ve školce. V Großhöfleinu vědí všichni rodiče o provozní době školky. Starosta, povoláním soudce, zdůrazňuje, že mu jde braní ohledu na děti, pro které není nic zábavného, když nevědí, kdy rodiče přijdou, a o braní ohledu k učitelkám, které také mají svůj plán dne.

Drobné se nevyplatily

Pokutu za špatné parkování platil 55letý delikvent ve Štýrském Hradci v sedmnácti dílčích splátkách během deseti dnů od 0,17 do 4,22 eura. Úředníci v tom spatřili svévolné zneužití úřadu a uložili mu za to další pokutu. Její oprávněnost potvrdil správní soud. Podle něj pokuta za parkování muže tak rozzlobila, že se za ni rozhodl pomstít. Jednal z chuti obtěžovat, řekl soud. Zákon o správním řízení ukládá za takové svévolné obtěžování úřadu sankci až 726 eur. Taková kvalifikace jednání delikventa je ospravedlnitelná tehdy, není-li pro chování dotyčného v celkovém kontextu věci žádné jiné vysvětlení. V dané věci obviněný věděl, že „kontraproduktivně mnohonásobné poukazování malých obnosů" vyvolá zvýšené zatížení personálu.

„Úřadem uložených 80 eur tedy podle soudu musí zaplatit. Tentokrát, doufejme, najednou," uzavírá deník OÖN.

Policista v poutech

V květnu byl v Burgenlandsku odsouzen za ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě s alkoholem k pěti měsícům vězení policista. Ten po rozsudku požádal o možnost „odsedět si" trest v elektronických „poutech" na nohou, a bylo mu vyhověno. „Byl nasazen do vnitřní služby a nevykonává žádnou výkonnou, resp. uniformovanou službu," řekla vězeňská správa v Eisenstadtu.