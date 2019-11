Mottem výstavy na asi 600 metrech čtverečních je Disneyho film Ledová královna II, který se právě promítá v kinech. Pracuje na ní od začátku října 15 umělců. Řezbáři z Ruska a z Kanady od té doby zpracovávají motorovými pilami, sekáči a elektrickými noži obrovské ledové bloky na filmové figury – od ledové královny Welsy a princezny Anny po sněhuláka Olafa a soba Svena. Budou demonstrovat 17 filmových scén. Aby vydrželi ve formě, musí být ledový palác chlazen na mínus šest stupňů, řekl organizátor expozice Frank Heijstraten (29). Materiál na sochy, asi 144 tun ledu, nechal dovézt z Belgie šesti nákladními auty. Je přesvědčen, že letos k nim zavítá víc než loni, kdy jich bylo 89 000.

V lednu bude v areálu dále návštěvníkům k dispozici kluziště.

Dostaveníčko řádů

V ÖON-fóru v lineckých Promenaden Galeriích zasedalo hornorakouské společenství náboženských řádů. 20 žen a 20 mužů reprezentovalo 45 řádů. Věnovali se kromě jiného také budoucnosti linecké diecéze. Reinhold Dessl, opat kláštera Wilhering a předseda konference, řekl, že přes rostopucí počet vystupování z církví hledá stále víc lidí spiritualitu. „Chceme se jim připomenout,“ řekl. Jednou z příležitostí bude otevření přebudovaného klášterního muzea ve Wilheringu 6. prosince. Na snímku jsou účastníci konference.

Našli se po 60 letech

Gisela Förstová (94) z Pirmasensu a Sepp Wolfgruber (90) z Ruhpoldingu se seznámili v roce 1950 při tanečním večeru v lázních, píše PNP. Jejich vztah na dálku, upevňovaný dalšími společnými dovolenými, držel několik let. Dokonce byla na obzoru svatba, ale rodiče měli námitky, také kvůli rozdílné víře – ona byla evangeličkou, on katolíkem.

Po rozchodu založil každý svou rodinu. V roce 2013 se ale znovu potkali v Bad Füssingu v okrese Pasov. S ohledem na manžela Gisely zůstalo u kontaktů očí, ale po jeho smrti se k nim vrátila láska z dob mládí, líčí pasovský list. Sepp Wolfgruber byl už delší dobu vdovcem. Zjistil telefonní číslo Gisely, posbíral odvahu a zavolal jí. Našli se po desítkách let…

Tašky dárků od nikoho

Ve Winhöringu (okr. Altötting) se dějí asi čtyři týdny záhadné věci, píše PNP. V blízkosti školek a škol jsou vždy mezi pátkem odpoledne a nedělí večer ukládány naplněné nákupní tašky. Od koho a s jakým účelem, není jasné. Věc šetří policie.

Obsah tašek je pestrý a skurilní. Především jsou v nich sladkosti, od gumových medvídků po adventní kalenář, ale také speciality jako pečivo FC Bayern nebo drahé pralinky, třeba i s alkoholem, což se k prostředí škol nehodí. Někdy nechybějí kuriozity, hrnečky nebo už nošené šátky, dokonce dámské slipy, pokračuje list.

Policie vyvrátila alespoň obavu, že s produkty bylo manipulováno – balení sladkostí je nedotčeno, žádné nebezpečí z nich nehrozí. V některých balíčcích byly nalezeny i účtenky, ze kterých byly identifikovány osoby, ale žádné vyšetřování s nimi není vedeno. Pokud by se donátor přihlásil, věci by mu nejspíš podle radnice byly vráceny, jinak by musely být po určité době zlikvidovány…

Památníky obětí

Linec dobu nacismu podle historiků dobře zdokumentoval, ale na veřejných místech města chybí stále památníčky na oběti režimu, píší OÖN. Před dvěma lety bylo intenzivně diskutováno zřizování tzv. kamenů klopýtání vsazovaný do dlažby před nemovitosti lidí zavražděných a vyhnaných v letech 1938-45, jak jsou obvyklé v řadě zemí, ale návrh Zelených nenašel v obecní radě podporu. Když to kritizovala i velvyslankyně Izraele, nastal posun. Město letos vypsalo soutěž na podobu vzpomínkových památek obětí. Vyzvalo k ní pět umělců a desetičlenná porota vědců, umělců a židovské náboženské obce určila vítězem projekt Andrease Strausse. Ten plánuje zřídit 1,5 metru vysoké pilíře se jmény obětí, jejich daty narození a úmrtí. Učni vzdělávacího centra VÖEST mají spolu s umělci zhotovit nejprve 20 těchto památníků z mosazi. Postaveny budou od poloviny příštího roku před domy těchto obětí nacismu.

Kulturistická maminka

Trojnásobná matka Jenny Pfeifferová (26) s šestiletými dvojčaty Leonií a Celinou a čtyřletou Kimberly z Perlesreutu v okrese Freyung se v Puerto Vallarto v Mexiku stala mistryní světa v kulturistice, ve třídě sportovních modelů, píše PNP. „Z posilování kvůli shazování a k narovnání pokožky se stala láska a narovnávání všedního dne,“ říká. Její instagramy sleduje přes 32 000 lidí. Na snímku je uprostřed.