Vede jej sociální pracovník Christian Koschka (35), vyučený prodavač elektropotřeb, který „zběhl“ ke studiu sociální práce a už během školy začal jako praktikant pečovat u charity o běžence, píší OÖN. Lékaři v důchodu, dobrovolní pečovatelé a sociální pracovníci jezdí od roku 2014 s mikrobusem každé pondělí a pátek na Náměstí dómu a Náměstí Martina Luthera v Linci, aby lidem bez přístřeší či bez zdravotního pojištění poskytli lékařskou pomoc, vysvětluje list. Ošetřují jim rány, mění obvazy, rozdávají léky – a teď znejistělým lidem vysvětlují problémy koronavirové nákazy… Foto: Deník/OÖN/Caritas

Od úterý po Velikonocích začnou v Rakousku platit další opatření proti šíření nákazy. Povinnost nakupovat s rouškami, šálami či jinými „bariérami proti kapénkové infekci“ budou mít zákazníci starší šesti let i v obchodech do 400 metrů čtverečních. Také v hromadných dopravních prostředcích, ale i v taxících musí být mezi cestujícími dodržen bezpečnostní odstup nejméně jednoho metru. Do zákazu vycházení přibývá další výjimka – lidé si mohou dojít nakoupit i do obchodů nebo pro služby, které znovu budou nabízeny. U svateb a pohřbů smí být nejen nejužší rodinný kruh, ale i lidé z každé „exkluzivní solidární společnosti dvou nebo více osob se vztahem zaměřeným relativně natrvalo“, říká směrnice.

Za velikonoční dárky se letos chystali Rakušané utratit průměrně 40 eur, o 25 eur méně než v „nekoronovirové“ roky, píší OÖN. Třetina na dárky rezignovala zcela, loni je vynechalo jen 19 procent dotazovaných.

Judista zneužíval

Pád dvojnásobného olympijského vítěze v judo Petera Seisenbachera je dokonán, píší OÖN. Čtyři měsíce po jeho odsouzení zemským soudem ve Vídni za těžké pohlavní zneužívání nezletilých potvrdil rozsudek v neveřejném zasedání vrchní zemský soud zamítnutím kasační stížnosti jeho obhájce Bernharda Lehofera.

Seisenbacher, který vyhrál v roce 1984 v Los Angeles a v roce 1988 v Seoulu, pracoval po aktivní kariéře jako trenér ve vídeňském klubu, který sám založil. V roce 1996 mu byl propůjčen Zlatý řád za zásluhy o Rakousko. V roce 1999 začal zneužívat nezletilé svěřenkyně. Stíhán začal být v roce 2014. Před čtyřmi roky utekl na Ukrajinu, ale předloni v září byl vydán rakouské justici a začátkem prosince jeho proces skončil uznáním viny. Dostal pět let, ale o trestu má ještě rozhodovat Nejvyšší soud. Před několika dny Seisenbacher oslavil šedesátiny, poznamenává linecký list a připojuje fotografii od Herberta Neubauera.

Zajíčci „ke zmalování“

V dolnobavorském Winzeru vymysleli k Velikonocím akci, která měla rodiny s dětmi při omezení vycházení zabavit. Roland Endl, který se nechal inspirovat kolegy v Allgäu, vyfrézoval ze dřeva a stojánky opatřil velikonoční zajíčky a vajíčka a ve spolupráci s obcí a místními obchodníky je nabídli dětem k pomalování.

„Polotovary“ byly rozebrány během prvního dne a pro ty malé umělce, na které se nedostalo, Endl už vyrábí „nášup“… Na snímku Deníku/PNP/privat jsou s prodavačkou Andreou Dagnovou iniciátoři akce zprava starosta Jürgen Roith, Roland Endl a Peter Bauernfeind.

Velikonoční „nášup“

Tři týdny má stůl pro potřebné ve Waldkirchenu kvůli koronaviru zavřeno. Ve středu 8. dubna ale mimořádně otevřel a předsedkyně spolku Christine Langová se svou zástupkyní Margit Niglovou v rouškách a s předepsaným metrovým odstupem rozdávaly sáčky s potravinami potřebným spoluobčanům, kteří stáli před obchůdkem frontu, píše PNP. Padesát balení připravili v úterý manželé Glasovi. Akce měla velký úspěch a nemá být v době krize poslední – 29. dubna chtějí ve Waldkirchenu znovu otevřít dveře pro místní lidi v tísni. Foto: Deník/PNP/Schumergruber

V číslech

V Rakousku bylo v sobotu v 11 hodin registrováno 13 713 nakažených koronavirem. Do pátku zemřelo 319 lidí, v nemocnicích leželo 1036 pacientů (za den přibyli čtyři), z toho na intenzivkách 246 (o 15 méně). V Horních Rakousích bylo 2110 pozitivních (142 na 100 000 obyvatel) a 29 lidí zemřelo, v Dolních Rakousích 2272 (135 na sto tisíc) a 54 mrtvých, v Tyrolsku 3248 (430 – 59).