V jedenáct hodin jich evidovali 9825, z toho 1587 se 28 mrtvými v Horních Rakousích (Perg 194, Urfahr-venkov 174, město Linec 156, příhraniční Rohrbach 87). Dolní Rakousy měly 1587 nákaz a 28 obětí. V poledne bylo v celé republice už 9851 případů. Testováno bylo 52 344 lidí, z toho třetina v Tyrolsku.

V nejvíc zasažené zemi Tyrolsku počet uzdravených za den poprvé převýšil počet nových nemocí. V pondělí dopoledne bylo lidí s virem 1984, za 24 hodin už jen 1914. V úterý platilo 387 osob za uzdravené. Přibylo 53 nových infekcí, ale také 117 uzdravených. Ze třinácti ale stoupl na šestnáct počet zesnulých.

V 16.15 list OÖN oznámil, že počet prokazatelně nakažených koronavirem v republice přesáhl 10 000 – bylo jich 10 019. Nejvíc v Tyrolsku 2333, v Dolních Rakousích 1629 a v Horních Rakousích 1599. Ve Vídni měli pozitivních 1390.

Od 15. do 20. března přibylo v Rakousku 179 000 nezaměstnaných v důsledku omezení vycházení. V oblasti gastronomie a ubytování přibylo lidí bez práce 58 300, ve stavebnictví asi 22 000.

Od středy budou muset všichni policisté v Rakousku při služebních jednáních a také při hlídkování na ulici nosit roušky, napsal Volksblatt. Toho času je v republice nakaženo 101 policista (po třetině v Tyrolsku a v Dolních Rakousích), 933 je jich v karanténě.

„Realisticky viděno“, na rakouských školách nebude v dubnu možný žádný regulérní provoz, řekl v úterý ministr školství Heinz Faßmann.

Solnohradsko zavedlo karantény v dalších obcích – v Zell am See a Saalbach. Ve Flachau se 2800 obyvateli měli v pondělí 62 pozitivně testovaných. Teď jim izolaci zpřísnili o zákaz profesní dopravy.

V Bavorsku bylo v 8.15 hodiny 14 810 nakažených, za den jich tedy přibylo 821. Zemřelo 162 osob. Na 100 000 obyvatel této spolkové země bylo nemocných 114. Bavorské příhraničí: Regen 41 nákaz, Freyung 86, Pasov 117 (město 39). V celém Německu bylo pozitivních 61 913 lidí (za den plus 4615), zemřelých bylo 583 (plus 128).

Mluvčí bavorského svazu obchodu řekl, že povinnost nosit roušky v supermarketech jako v Rakousku „nyní není nutná“, píše PNP. Většina zákazníků totiž při nákupech „vzorně“ dodržuje předepsaný odstup. Navíc by to prý mělo i logistické obtíže, řetězce nemají dost těchto přípravků. Kdyby měly zásobovat kromě personálu i zákazníky, potřebovaly by miliony roušek. Navíc přednost má zdravotnický sektor. Premiér Markus Söder uvedl už v pondělí, že žádnou takovou povinnost země aktuálně neplánuje, ale nevyloučil, že by to i v Německu mohlo být myslitelné.

Omezení vycházení v Bavorsku má platit až do konce velikonočních prázdnin.

Knihovna do bytů

Městská knihovna v Linci nabízí zápůjčku elektronických knih zdarma, píší OÖN z informace radní pro kulturu Doris Lang-Mayerhoferové. Po zapsání zasláním e-mailu na bib@mag.linz.at s uvedením jména, dat narození a adresy mohou občané dostat a uložit si na e-reader, mobil, tablet nebo počítač více než 45 000 knih, časopisů, novin, videí atd. Na media2go.at je velký výběr kriminálek, románů, odborných publikací, dětských a mládežnických knih a podobně. Nezletilí musejí přidat data zodpovědného zástupce.