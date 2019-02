Pasov - Pondělní demonstrace v Mnichově na protest proti stoupající byrokratizaci zejména kolem evidence pracovního času v souvislosti s minimální mzdou, proti povinnostem uvádění alergenů v jídlech atd., se zúčastnilo podle odhadu policie na 5000 gastronomů.

Hostinští se bouří. | Foto: Deník/repro PNP

Akci inicioval Bernhard Sitter z Neureichenau v okrese Freyung-Grafenau, provozovatel hotelu Gut Riedelsbach. Podniky většiny účastníků manifestace zůstaly v pondělí uzavřeny, zaznamenává PNP. Skupina z Bavorského lesa prošla vnitřním městem ve žlutých výstražných vestách, další v krojích, kuchaři v bílém, mnozí se zástěrami a s dalšími atributy řemesla. Nesli transparenty např. s nápisy „Chci vařit, ne dokumentovat". Prezident bavorského svazu hotelnictví (Dehoga) Ulrich N. Brandl kritizoval také „velkorysé výjimky" spolků a obecně prospěšných organizací při poskytování občerstvení.

Shromáždění kritizovaly odbory zastřešující kromě hostinců i další potravináře a zaměstnance dalších profesí (NGG). Označily je za populistickou akci, jejímž cílem je vymožení zvláštních úprav pro restauratéry.

V bavorské gastronomii je zaměstnáno kolem 354 000 lidí, dodává PNP.

Železnice zastaví

Od úterních 15 hodin do pátečního rána se v Německu zastaví železniční nákladová doprava, ve středu od 02 h a ve čtvrtek do 01 h nemá podle odborového svazu strojvůdců (GDL) jezdit ani osobní. „Je to sedmá stávková akce kolem mzdového tarifu, první od listopadu," poznamenává pasovský deník PNP. Přetahování o platy už trvá devět měsíců. Podle předsedy GDL Clause Weselského jde tentokrát o snahu zařadit pod tarif strojvůdců i jejich kolegy z „ranžíru", kteří prý přece dělají stejnou práci, ale jsou daleko hůř placeni a mají horší pracovní dobu. Kromě toho odbory požadují o pět procent vyšší mzdu a o hodinu týdně kratší pracovní dobu.

Mají rádi balkony

Ze 3,6 milionu domácností v Rakousku má 86 procent zahrádku, balkon nebo terasu. Tři čtvrtiny lidí si pěstují ovoce a zeleninu, především rajčata. Z ovoce jde ze 43 procent o jahody, ze 41 procent o jablka, uvedl deník OÖN k sobotnímu dnu otevřených dveří zahradnictví.

Zelení pro konopí

Poslanecký klub Zelených v zemském sněmu požaduje konec zákazu hašiše v Bavorsku. „Německá drogová politika zkrachovala," kritizovaly obě poslankyně této strany Katharine Schulzeová a Ulli Leinerová. Byly zejména pro to, aby držení množství menšího než šest gramů nebylo pronásledováno ani v Bavorsku, stejně jako je to podle nich obvyklé ve zbytku Německa. Ministryně zdravotnictví Melanie Humlová návrhy odmítá.

Spory o vílu

V neděli odhalil okresní hejtman Franz Meyer v přítomnosti mnoha hostů z Bavorska a z Rakouska u Jochensteinu na Dunaji sochu vodní víly jménem Isa. Tisíce kolařů, kteří kolem ní projíždějí po cyklistické stezce kolem řeky, se ale zlobí, že ze sedel vidí jen záda této postavy ze dřeva a kamene. Tvář, hruď, ploutve jsou viditelné jen z vody, nebo s rizikem po obejití sochy z malého proužku břehu. „Tak je to myšleno a má to tak zůstat, protože víla má hledět toužebně na vlny Dunaje, svůj domov. Nemá zdravit cyklisty, ale dunajskou plavbu," řekl v PNP její autor Michael Lauss.

Pauza rozhodčího

Fotbal píše nejkrásnější příběhy, říká se. Připomněl to deník PNP a zaznamenal kuriózní příhodu. Při utkání třetí třídy v Aufkirchenu v okrese Fürstenfeldbruck přerušil v polovině druhého poločasu rozhodčí Peter Wolf zápas domácího béčka s Kottgeiseringem, protože se necítil dobře. „Zatím co už míč ležel u praporku k rohovému kopu, povšiml si prodavače občerstvení pár metrů odtud. Přerušil hru, došel si k němu pro žemli s párkem, zakousl se do ní a pak teprve nechal pokračovat ve hře. Po utkání prohlásil, že má hypoglykémii a musel zkrátka něco zajíst, jinak by se zhroutil," popisuje list.

Co vezl Condor?

PNP připomněla 70. výročí zřícení se letounu Focke-Wulf FW 200 "Condor", čtyřmotorového stroje, kterých bylo za války v Brémách vyrobeno 276. Z nich bylo 263 nasazeno k hlídkování nad mořem, k dálkovému bombardování a k transportům, jen třináct mělo sloužit k civilním účelům. Jeden FW 200 pojmenovaný „Hessen" se 21. dubna 1945 pozdě večer zřítil u Piesenkofenu v okrese Mühldorf. Několik ještě žijících svědků vzpomíná na velké letadlo s hořícím křídlem, výbuch a zář ohně, líčí list.

Podle expertů chtěla posádka a cestující FW pravděpodobně využít zdánlivě jisté povětrnostní situace k úniku z obklíčeného Berlína. Poslední chvíle letu rekonstruoval historik Peter Käser. Letadlo dopadlo téměř střemhlav do lesa. Hořelo a doutnalo ještě tři dny. Mimo trup leželo několik mrtvých, kolem se válelo množství papírů. „Z potrhaných červených rukavic mrtvé ženy byl vidět zlatý prsten s briliantem. Do druhého dne jí někdo prst uřízl," uvádí Käser z líčení svědků.

Místo pádu prozkoumali až 24. dubna četníci z Neumarktu - St.Veitu. „Předtím vrak samozřejmě přilákal mnoho zvědavců i místní stranické prominence, protože bylo jasné, že v případě jednoho z nejmodernějších letadel Třetí říše, den po Hitlerových narozeninách a krátce před očekávaným zhroucením režimu s nacistickou diktaturou nemohlo jít o obvyklý let," konstatuje PNP. Na závěr připomíná pátrání novináře Dirka Pohlmanna v archivech CIA pro televizi Arte v roce 2013 a naznačuje možnou vazbu tohoto letu na práci CIA s rekrutováním nacistických špiček pro poválečný boj proti komunismu…

Vyhodili lesbičku

Homosexuální ředitelka jeslí katolické sociální charity v Holzkirchenu v okrese Miesbach chce v červenci uzavřít registrované partnerství s přítelkyní. Charitní svaz arcibiskupství Mnichov – Freising s ní proto po dohodě rozvázal pracovní poměr, napsal deník PNP. Ředitelka o svém záměru informovala rodiče děti s tím, že její rozhodnutí „není slučitelné se základním pořádkem církevní služby". Rodiče podle listu pro její propuštění nemají pochopení. „To je zcela odtržené od života," citoval deník jednu z matek. „Že musí kvůli tomu odejít, to je podle mne neúnosné…"