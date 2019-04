V roce 2008 bylo v rejstříku živností zapsáno ještě asi 8000 živnostníků, loni jich zbývalo 5800. „Celospolkově skončil za tu dobu dokonce každý třetí samostatný pekař a řezník,“ pokračuje list.

Ředitel bavorského svazu řezníků Lars Bubnick říká, že tradičním živnostníkům dělají nezvladatelnou konkurenci diskonty, supermarkety a řetězce prodejen. „O Vánocích a na Velikonoce jde řada lidí ještě nakoupit k řezníkovi, ale ve všední dny lidé šetří. Koupí si gril za 3000 eur a opékají si na něm steaky za 99 centů,“ uvádí. Druhým důvodem je podle něho chybějící dorost. Že by podniky byly dál vedeny v rodině, už není samozřejmostí. Herbert Dohrmann, prezident německého svazu řezníků, říká: „Rodinnou firmu dnes převezme jen ten, kdo to opravdu chce…“ Ostatní podniky se stávají filiálkami velkých konkurentů nebo řetězců.

Vypnuli se z lana…

Český pár horolezců (35 a 30 let) nastoupil v pátek velmi pozdě, kolem 14.30, do lezecké cesty v Seewandu u Hallstattu, jednoho z nejdelších a nejtěžších zajištěných výstupů ve východních Alpách, informují OÖN. Asi v polovině cesty rozpoznali beznadějnost akce a chtěli sestoupit podél stezky. Kolem 16.30 se rozhodli odpoutat se od fixního lana, aby mohli jít volně. Po několika metrech už nemohli a vyrozuměli mobilem záchrannou službu. Kolem 18. hodiny jejich pozici zachytila osádka policejního vrtulníku, dvojici vyzdvihla na palubu a snesla do údolí.

Christoph Preimesberger, zemský velitel horské služby, označil počin českých alpinistů za téměř sebevražednou akci. „Dvakrát jsme se jich ptali, proč se odpoutali z fixního lana. Řekli nám, že nevědí,“ cituje ho list. „Možná si mysleli, že vedle zajištěné stezky bude lepší varianta k sestupu…“ Velitel doplnil, že původně Češi chtěli vylézt cestu na Loser. Ta ale byla pro množství sněhu uzavřena, a změna plánů na Seewand byla podle něho „divadelním nápadem“. I kdyby dvojice stezku zvládla, při sestupu by uvízla v minimálně dvoumetrové vrstvě sněhu – a to v „kraťasech“… Všechny ubytovací možnosti nahoře byly zavřeny, a tak prý jim záchranáři nakonec museli připsat k dobru, že nouzový signál vyslali přece jen ještě včas…

Jarmark na Urfahru za dveřmi

Tradiční urfahrský jarmark bude letos 27. dubna až 5. května, píší OÖN. Vedle „klasiky“ jako klobás, obřího kola a autodromu tu bude novinka nazývaná „Take off“, připomněl místostarosta Lince Bernhard Baier. Popsal, že jde o kolotoč, který nejen krouží, ale jeho šest čtyřsedadlových gondol se otáčí kolem své osy. „Mírumilovnější“ novinkou je prodej speciálního jarního džbánku první den po zahájení v 10.30 ve stanu "Da Wirt 4s Fest". Tradicí zůstává velký ohňostroj, letos 2. května ve 21.30.

Volala záchranku na 1000 kilometrů

O Velikonoční neděli napsal 54letý Mnichovan bydlící v Londýně pomocí mobilní služby WhatsApp své 51leté sestře v Bavorsku, že naléhavě potřebuje lékařskou pomoc. Ta vytočila 112 a vylíčila spolupracovníkovi bavorské integrované záchranné služby, že jejímu bratrovi v londýnském okrese Neham není dobře. Přes internet sice mnichovská centrála našla číslo londýnské městské policie, ale tam se jí zpočátku ozýval jen záznamník. Nakonec se přece podařilo alarmovat záchranku v Londýně, a ta během půl hodiny dorazila k nemocnému. Odvezla ho do nemocnice. Co se přesně stalo, mluvčí mnichovské služby v úterý nemohl říci, uzavírá pasovský list PNP.