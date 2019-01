Pasov - Na Zugspitze se v pátek pokusila správa lanovek vyzdvihnout kabinu poškozenou 12. září nehodou po ani ne třičtvrtěletém provozu.

Evakuační gondola spadla. | Foto: Deník/repro PNP

Měla být tažným lanem vytažena na horní stanici. Operaci předcházelo spuštění dvou montérů firmy Garaventa v montážním koši k vraku gondoly, aby přesněji zjistili její stav, řekla mluvčí společnosti Bayerischen Zugspitzbahn Verena Lothesová.

K nehodě došlo, když po regulérní provozní době se při přípravě rutinního záchranného cvičení utrhlo zavěšení evakuačního koše spouštěného k nové kabině lanovky pro 120 osob, a ten ji při nárazu vážně poškodil. Příčinou byla pravděpodobně závada na materiálu. Zraněn nebyl nikdo.

V dalším kroku oprav byla v pátek poškozená kabina hlavním agregátem lanovky vytažena rychlostí deseti centimetrů za sekundu zhruba 280 metrů na horní stanici. Technici se poté pokoušet ji alespoň provizorně opravit tak, aby mohla být do údolí spuštěna vcelku.

Elektro-rallye za humny

Přehlídku moderních elektrovozidel připravují na 27. září do Freistadtu. Na Hlavní náměstí zamíří účastníci největší elektrorallye na světě Wave Trophy.

OÖN uvádějí, že švýcarský iniciátor a ředitel této rallye elektromobilů Louis Palmer postavil v roce 2007 s univerzitami a podnikateli solární auto, ve kterém objel jako první zeměkouli. Během 16 měsíců projel 54 000 kilometrů 38 zeměmi. Při tom svezl více než tisíc pasažérů, mezi nimi generálního sekretáře OSN Ban Ki Moona nebo knížete Alberta Monackého. Vyslal tak poselství, že změně klimatu a závislosti na fosilních pohonných hmotách lze čelit využítáním solární energie a e-mobility, napsal list. Po své druhé cestě kolem světa byl Palmer vyznamenán programem ochrany životního prostředí OSN cenou "Champion of the Earth".

Regionální iniciativy jako Spolek Energie okresu Freistadt, Mühlviertel Kernland, turistické svazy a EMC Austria se zasadily o přivedení Wave Trophy Tour včetně jejího ředitele do Freistadtu. 27. září představí od 17 hodin na náměstí vystavovatelé z automobilové a elektrické branže nové cesty – děti a mladiství například budou moci otestovat e-boardy, malá e-auta atd. Po návštěvě Kreisel a prezentaci společnosti Helios Sonnenstrom přijede od Rainbachu kolem osmnácté hodiny na náměstí konvoj Wave Trophy. „Flotilu“ elektroaut má vést první evropský plně vybavený hasičský vůz na elektrický pohon. Pojede více než 80 jezdeckých týmů z deseti zemí s prototypy, nejnovějšími e-modely, e-motocykly a e-koly. Předvede se také freistadtská e-car-sharing-flotila "Mühlferdl" a další iniciativy.

V kulturním doprovodu na pódiu budou odpovídat na dotazy pionýři elektromobility, zahrají "Los Krachos", Markus Lindner s "Kernland Ladies Groove" atd.

Na snímku je Mühlferdl-team Energie okresu Freistadt.

Úředníci v kašně

V Rakousku mají originální akci s názvem „Grill Pool Challenge“. Jednotlivé subjekty nominují další, převážně firmy, a ty musejí něco atraktivního plnit – koupat se, grilovat a podobně, a ve spojení s tím získávat prostředky pro potřebné. Tak freistadtský pivovar vybral pro tuto soutěž městský úřad Freistadt, a ten nezklamal – jeho nejodvážnějších jedenáct zaměstnanců a jeden městský radní „naskákali“ do městské Mariánské kašny! Normálně je v ní „šplouchání“ zakázáno a pokutováno 50 eury, ale tentokrát město naopak přidalo ze svého a darovalo po 250 eurech mládeži dobrovolných hasičů a Červeného kříže. Za každého „otužilce“ přidalo navíc 50 eur, píší OÖN.

90 minut a víc do práce

Pětina rakouských pracujících potřebuje denně alespoň 90 minut na cesty do práce a z práce, napsal Volksblatt. Každý při tom urazí více než 40 kilometrů. V celé Evropě je pendler průměrně na cestě každý den 1:23 hodiny, jak ukázal průzkum SD Worx.

V Rakousku uvedlo 52,2 procenta dotazovaných, že v průměru potřebují na cesty do práce a domů méně než hodinu, zhruba 30,7 % méně než půl hodiny. Jinou práci si hledá 21 procent lidí cestujících do zaměstnání denně 90 minut, ale jen devět procent těch, kteří to „stíhají“ za méně než půlhodinu.

V Británii nedávno experti navrhli započítávat cestu do práce v kanceláři jako součást pracovního času. Studie prý prokázala, že pendler ve vlaku, v metru nebo v autobuse využívá cesty k plnění prvních či posledních pracovních úkolů dne.

Děti na dávkách

V Německu vyrůstá stále víc dětí v rodinách, které jsou existenčně závislé na sociálních dávkách. Loni v prosinci jich bylo 2,03 milionu, rok předtím 1,99 milionu, v roce 2012 ještě „jen“ 1,87 milionu, napsala PNP. Podíl těchto tzv. „Hartz“-dětí na celkovém obyvatelstvu činil ke konci roku 15,1 procenta. Relativně nejméně jich bylo v Bavorsku (7,2 %), v Bádensku-Württembersku 8,8, v Dolním Sasku 15,5, v Severním Porýní-Vestfálsku 19,4, v Brémách 32,5 %.

Přivýdělek pronájmem

Během Oktoberfestu pronajímá více než 4200 Mnichovanů svůj byt nebo pokoj prostřednictvím zprostředkovatelského portálu Airbnb. Více než 37 000 lidí ze zhruba stovky zemí se uchyluje během 16 dnů pivního festivalu k privátním hostitelům. Většina hostů je ve věku 30-39 let. Téměř deset procent ubytovatelů je starších 60 let a třeba už nevyužívaným dětským pokojem, který dají k dispozici, si něco přivydělává. Průměrná cena přes Airbnb během Oktoberfestu je 157 eur za noc. Do Mnichova míří v době Wiesn kolem šesti milionů hostů. „Asi 20 000 Mnichovanů cestuje kvůli tomu pryč z města, také přes Airbnb,“ uvádí PNP.

Mají starosti s kapry

První odlovy rybníků v Německu ukazují, že kapři jsou letos menší, především na východě země, kde už je měsíce velmi sucho. „O zvýšení cen ale branže neuvažuje, také proto, že cítí soutěžní tlak ze zahraničí,“ píše PNP.

Ředitel svazu rybnikářů Berlína-Brandenburska Lars Dettmann říká, že nižší stav vody ulehčil lovení volavkovitým ptákům a řada podniků je existenčně ohrožena. Producenti kaprů podle něho budou mít škodu kolem 800 000 eur. Ptáci „vyzobali“ také hodně z násady, která měla být slovena až v nadcházejících letech. Osádky některých rybníků byly preventivně přepraveny do jiných nádrží, aby byla kapacita vodních ploch lépe využita. Nedostatek vody mají i sádky.

Loni vyprodukovaly podniky aquakultury v Německu na 5000 tun kaprů, o 5,4 % (281 tun) méně než předloni.

Koledníci vyzpívali rekord

Bavorští tříkráloví koledníci nasbírali letos při zpívání 6. ledna přes 13 milionů eur a překonali tak svůj rekord, kterým byli první i v celostátním měřítku. Takto vyhrávají už od roku 2009. Letos na ně připadla čtvrtina celkových příjmů zpěváčků. Měřeno počtem skupin bylo téměř 40 procent účastníků tradičního koledování z Bavorska. Druzí „vydělali“ nejvíc koledníci ze Severního Porýní-Vestfálska – asi 12,2 milionu, třetí Bádensko-Württemberští – 9,9 milionu. Malé Brémy přidaly 63 000 eur.