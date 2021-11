Od roku 2010 zemřelo v Rakousku po dopravních nehodách 5136 lidí, píší OÖN k nedělnímu světovému dnu obětí dopravních nehod.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Je to skoro dvojnásobek obětí ve Švýcarsku (2930). Dopravní klub Rakouska (VCO) požaduje po švýcarském příkladu zavedení rychlosti do 80 km/h místo stovky. V obcích má být pravidlem 30 km/h a vyšší jen výjimečně. Loni v Rakousku přišlo o život při nehodách 344 osob, tedy 39 na milion obyvatel. V Norsku je to jen 17 na milion. Následují Švédsko, Malta, Island, Švýcarsko a Dánsko.