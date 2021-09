O jeho život bojovali lékaři více než měsíc. Začátkem srpna se u něho projevily první příznaky, stěžoval si na horečku, kašlal a bolelo ho na hrudi. Očkován nebyl. Jeho stav se rychle zhoršoval, druhý týden ho převezli na Keplerovu kliniku. Tři dny o něho pečovali na normálním oddělení, pak ho přeložili na intenzivku. Při nadváze stále obtížněji dýchal. S podporou přístrojů se jeho stav stabilizoval. V neděli večer už ale lékaři mohli jen konstatovat jeho smrt…

Linecký list dodává, že druhou nejmladší obětí viru byl loni v březnu 27letý z okresu Linec-venkov, třetí 35letý zesnul v prosinci 2020. Průměrný věk pacientů na intenzivkách meziročně klesl, minulý týden tam nebyl nikdo starší 74 let. Dva byli ve skupině věku 15-29 let, nejčetnější byla skupina 45-59 let, kde bylo patnáct nemocných.

Mistrovství Evropy řemeslníků

Ve Štýrském Hradci začalo ve středu večer 8. evropské mistrovství EuroSkills, šampionát povolání. Do soboty bude na 400 nejlepších odborníků do 26 let z 22 zemí včetně tří hostujících bojovat o tituly ve 48 povoláních (z toho deset ukázkových) od technologií přes floristiku třeba k restauračnímu servisu a tkalcovství, přičemž ne všechny úkoly byly známy předem. Největší delegace jsou z Německa, které vyslalo na 70 osob, a Ruska se 60 účastníky, 54 jich vysílá Rakousko, které v letech 2012, 2014 a 2016 vyhrálo celkové hodnocení "Skills" a třikrát bylo druhé.

Českou republiku zastupují chlaďař Patrik Procházka z Velkých Pavlovic, malíř, lakýrník a tapetář David Ryšavý z Ostřetína, Tomáš Eichler, mechanik těžkých nákladních vozidel z Divišova, a David Voráček, obkladač z Červeného Poříčí.

Účastníky pozdravil z Bruselu komisař EU pro zaměstnanost a sociální práva Nicolas Schmit. Videoposelství zaslal také rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Na snímku je rakouská výprava.

Reprezentace pořádající země nastupuje.Zdroj: Deník/OÖN

Zamávali Terenci Hillovi

Linecký deník OÖN zaznamenal ve své kulturní rubrice, že italský herec Terence Hill (Malý unavený Joe, Pravá a levá ruka ďábla a další westernové parodie), vlastním jménem Mario Girotti, se loučí po 20 letech s oblíbeným seriálem televize RAI-1 "Don Matteo", ve které hrál kněze s bicyklem a rád se "vměšoval" do práce policie. Seriál vysílaný od roku 2000 měl 248 pokračování. "82letý Hill, který byl světoznámý z partnerství s krajanem Budem Spencerem, zesnulým v roce 2016, se nyní chce víc věnovat rodině," uvedl list. Hill si zahrál kromě jiného také ve filmu Luchino Viscontiho "Leopard" s Claudií Cardinalovou a Burtem Lancasterem.

Terence Hill dosloužil…Zdroj: Deník/OÖN

Covid internet neuhasil

Rakouské děti užívají smartphony, tablety a spol. nejen v home-schoolingu, ale i ve volném čase, a to ve skupině 11-18letých dobře pět hodin denně, napsal Volksblatt. Zjistil to institut průzkumu trhu market pro hornorakouskou vládu.