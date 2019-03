Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, uvedla, že celková nemocnost v regionu v mezitýdenním srovnání klesla o 13,3 procenta na 1211 případů na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší nemocnost je na Jindřichohradecku (1337 na to tisíc), nejnižší na Táborsku (918 na sto tisíc).

"Epidemiologickou situaci vzhledem k celoplošnému poklesu hodnotíme již druhý týden jako zvýšený výskyt akutních respiračních infekcí, nikoliv jako epidemii,“ komentovala aktuální epidemiologickou situaci Kvetoslava Kotrbová.

Co se týče chřipce podobných onemocnění (ILI), evidují hygienici v kraji velmi výrazný mezitýdenní pokles počtu onemocnění, a to o 47,5 procenta. Hana Bendíková z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje uvedla, že v 11. týdnu letošního roku byl výskyt chřipce podobných onemocnění v kraji 52 případů na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší počet případů hlásili lékaři v kategorii předškolních dětí 0 – 6 let, a to 129 na sto tisíc a v kategorii školáků 6 – 14 let, kde je 67 případů ILI na sto tisíc. Mezi mladými lidmi v kategorii 15 – 24 let poklesl o 56,7 procenta, výskyt je tu momentálně 39 případů na sto tisíc. Počet chřipce podobných onemocnění poklesl i mezi dospělými lidmi v kategorii 25 – 59 let (46 na sto tisíc, což je -33,3 procenta) i mezi seniory (kategorie 60+, 24 na sto tisíc, což je pokles o 25 procent.

„Laboratorně je u ambulantních i u hospitalizovaných pacientů prokazována chřipka typu A. V týdnu jsme zaznamenali jeden klinicky závažný případy chřipky u pacienta středního věku, hospitalizovaného na oddělení ARO, k žádnému úmrtí v souvislosti s chřipkou v uplynulém týdnu na území Jihočeského kraje nedošlo,“ doplnila Hana Bendíková

Zákaz návštěv nadále trvá pouze v Domově se zvláštním režimem Rakovice. Nemocnice Volyně zrušila zákaz návštěv od 11. 3. 2019.