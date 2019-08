Jižní Čechy – Nejvíce nemocní klíšťovou encefalitidou v Evropě byli v loňském roce Češi. Vyplývá to z prozatím posledních údajů krajské hygienické stanice.

Klíště - ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Jitka Luňáčková, vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, uvedla, že v České republice to loni bylo pět onemocnění na sto tisíc obyvatel. „V Rakousku to není ani jeden, v Německu je to kolem jednoho onemocnění na sto tisíc obyvatel,“ přiblížila Jitka Luňáčková údaje, které poskytlo Evropské centrum pro kontrolu nemocí.