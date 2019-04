České Budějovice – Koncerty, workshopy, přednášky. Brzo se vrátí život do Žižkových kasáren v Českých Budějovicích. Areál, který město získalo od armády, byl totiž několik posledních let prázdný.

V pátek se v českobudějovických Žižkových kasárnách uskutečnilo oficiální představení letošního 16. ročníku studentského festivalu Budějovický majáles. Ten se koná od 19. do 25. května. | Foto: Deník/ Klára Skálová

První příležitost oživit tento prostor dostane na konci května mladá generace. Jak uvedla Sára Lučanová, ředitelka Budějovického majálesu, odehrát se tu má část letošního programu. „Konat se tu bude třeba debata o veřejném prostoru a nezrealizovaných projektech, na niž jsou přizváni ředitelé místních kulturních institucí, architekti a další lidé, kteří v Českých Budějovicích dělají kulturu,“ poodhalila program majálesu. Ten na letošní 16. ročník slibuje stovku akcí.



Ani po studentském festivalu ale život v kasárnách neutichne. Město totiž přikleplo pronájem části prostor kasáren sdružení Pomáháme sportem. Podle Viktora Vojtka, náměstka primátora, je cílem rozvíjení kreativního průmyslu v krajském městě. „V nejbližší době se nepředpokládá, že by se kasárna rekonstruovala pro magistrát,“ dodal Viktor Vojtko.



Existuje totiž studie, která ukazuje, jak by mohla vypadat lokalita, pokud by zde ze starších a nových objektů vznikly nové prostory pro část odborů radnice nebo městskou policii. Odhad nákladů na takovou rekonstrukci, který se původně pohyboval v řádu tří až čtyř set milionů korun, je ale nyní zhruba miliarda. Proto se aktuálně s realizací projektu nepočítá.



Město však nechce, aby kasárna zůstala bez života. „Jedna budova uvnitř areálu by měla být využitelná pro podobné akce jako například v Praze kasárna Karlín,“ říká Viktor Vojtko k již schválenému pronájmu pro Pomáháme sportem.



Jan Mádl, předseda sdružení Pomáháme sportem, řekl, že jejich záměrem je tady vytvořit kulturně-kreativní centrum. „Chceme tam vybudovat kavárnu, měl by tam být klub,“ přiblížil Jan Mádl, který je zároveň budějovickým zastupitelem, s tím, že oživit chtějí i venkovní prostor. „Zatím zde parkují auta, ale to jen do konce dubna, pak bychom zde chtěli udělat beach volejbalové hřiště, malou horolezeckou stěnu,“ uvedl.



Sám už má také představu o případném budoucím rozšíření. „Když se uvolní nějaké prostory, chtěli bychom zde vybudovat jednu sdílenou dílnu, ateliéry nebo třeba taneční studia,“ dodal na závěr Jan Mádl.