Zlatá Koruna - /JIHOČESKÉ FILMOVÁNÍ/ Bývalá herečka a dnes slovenská politička vzpomíná na natáčení Fausta a Markéty. Tento film vznikal na jihu Čech v roce 1972

Film Faust a Markéta vznikal na jihu Čech. | Foto: archiv

V pátek 15. února jsme vydali v seriálu Jihočeské filmování „příběh" snímku Faust a Markéta natáčeného v létě 1972 mj. v areálu kláštera Zlatá Koruna. Markétu hrála Magdalena Vášáryová, kterou Deník ještě před vydáním požádal o vzpomínku. Dorazila v pondělí v elektronické poště. O její slova se rádi podělíme.



Magdalena Vášáryová píše: „Je to již hodně let, ale na Zlatou Korunu není možné zapomenout. Bylo hezké slunečné počasí a atmosféra natáčení Fausta a Markéty se štábem pana režiséra Petra Weigla byla jako vždycky velmi příjemná a podnětná. Já – jako vždycky – sedávala s knížkou nějakého filozofa v ústraní ve stínu, čekajíc na záběr. Jsem absolventka filozofické fakulty. Nebo jsem se jen tak procházela zahradou… Pokud se nerojily včely a nesedaly na květy na louce. To byl pak problém s dlouhými šaty ze sametu. Představa, ze vám pod sukni létají vyděšeně včely není příjemná, věřte mi. Pan režisér Weigl vždy vybíral hezké interiéry nebo exteriéry, které samy o sobě přispívaly k natáčení podstatnou měrou, a to platí zvláště o Zlaté Koruně. Ale zdá se mi, že od té doby jsem tam nebyla. A škoda… Srdečně, Magda Vášáryová.

