Obvodní oddělení Větřní působí v katastru Větřní, Kájova, Světlíka a Bohdalovic, ve kterých trvale žije téměř 6 500 obyvatel.

V roce 2019 tam bylo celkem spácháno 109 trestných činů, 81 jich bylo objasněno (75 procent). Podle Zprávy o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2019

tam došlo k 15 násilným trestným činům, dvěma mravnostním deliktům, osmi krádežím vloupáním nebo 31 prostým krádežím.

Oproti roku 2018 trestná činnost narostla o 34 skutků (celkem 75), zároveň o 10 % stoupla objasněnost.

Jenom ve Větřní přibylo 25 trestných činů (79 v r. 2019 vs. 54 v r. 2018), většinu jich má ovšem na svědomí jeden člověk. „Celá polovina loňské trestné činnosti je majetkového charakteru, a i v majetkové kriminalitě spatřuji největší nárůst,“ vysvětlil na zasedání zastupitelstva npor. Bc. Tomáš Kotous, vedoucí větřnínského obvodního oddělení. „Dělá to jeden občan města Větřní, který minulý rok páchal hodně trestných činů typu vloupání do motorových vozidel a garáží, krádeže v zahrádkářských koloniích, v obchodě a podobně.“

V jiném případě by to byl přestupek, u tohoto pachatele jde ale o trestný čin. „U něj je výhoda, že když už na něj něco máme, tak se přizná,“ dodal policista. „Nyní ho čeká nástup do výkonu trestu. Na otázku, proč ho nezavřeli dřív, nejsem schopen odpovědět, jde o proces trestního stíhání a soudů. Já jsem rád, že konečně půjde do vězení, ale na jak dlouho, to už bude na soudu.“

Ve Větřní se podařilo zachytit i množství lidí se zákazem řízení.

Letos řešili úmyslné založení požáru

Vedoucí oddělení na zastupitelstvu přiblížil, jak se vyvíjí kriminalita letos. Zatím v jeho rajónu došlo k 21 trestným činům, z toho se jich patnáct podařilo objasnit, hlavně jde o krádeže. Na rozdíl od roku 2019, kdy ve služebním obvodě Větřní nebyl spáchán trestný čin vraždy ani žádný jiný zvlášť závažný trestný čin, v březnu jeden větřínský recidivista, který už má za sebou spoustu pobytů za mřížemi, měl vniknout násilím do bytu své bývalé přítelkyně a úmyslně tam po půlnoci založit požár, i když věděl, že může ohrozit ostatní obyvatele domu. Devět lidí bylo evakuováno, požár se povedlo dostat pod kontrolu.

„Místo aby svoji situaci a své vyšetřování policií konzultoval s právním zástupcem, neustále svoji bývalou přítelkyni telefonicky kontaktoval a také jí sledoval. Přestože se žena přestěhovala a ukryla u známého, obviněný muž jí našel i zde a znovu vyhrožoval všem v domě smrtí, sekerou a také podpálením celého domu,“ přiblížil před čtvrt rokem mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Větřínská „známá firma“ teď sedí ve vazbě a čeká na soud. Okresní státní zastupitelství v jeho případě ještě nedokončilo přípravné řízení a obžalobu teprve podá.

„Co se vyloučené lokality týká, ani tam se nedějí žádné závažné trestné činy, většinou to je v rovině přestupků a občanského soužití,“ dodal Tomáš Kotous. Přestože se žena přestěhovala a ukryla u známého, obviněný muž jí našel i zde a znovu vyhrožoval všem v domě smrtí, sekerou a také podpálením celého domu.

Starosta Větřní Antonín Krák kvituje s povděkem nejen práci policie, ale i bezpečnostní agentury, která působí v bývalém hotelu Golf, kde jsou ubytování agenturní pracovníci, kteří mezi obyvateli Větřní zpočátku budili jisté obavy z možného navýšení kriminality.

„S panem vedoucím obvodního oddělení se scházíme minimálně jednou za měsíc, předáváme mu i dotazy od občanů a zastupitelů,“ řekl. „Jednou z problematických oblastí, kterou zdejší policie také řeší, je parkování na starém sídlišti, tam by to chtělo přidat alespoň dvacet míst.“

„Já bych k parkování dodal, že loni jsme oznámili 63 aut, jsou to zejména provozovatelé vozidel, které oznamujeme opakovaně, v ulici Na Vyhlídce, nedokážu si to vysvětlit,“ doplnil vedoucí. „Ale my jako policie nejsme účastníci správního řízení a výsledek se nedozvíme, na tu informaci nemáme právo. Takže nevím, jestli dostávají pokuty ani jak velké případně jsou.“

Ve Větřní v současné době slouží jedenáct policistů. „Ještě před dvěma lety se mluvilo o tom, že by se měl počet policistů navyšovat, mluvilo se o 16, resp. 14 lidech, přibylo vám Boleticko, Polná. Je výhled na navýšení počtu?,“ ptal se radní Josef Kánic.

„Přál bych si to, ale zatím to na navýšení nevypadá,“ posteskl si vedoucí OO Větřní.

Ve Větřní dbají i na prevenci, byla tam zřízena funkce terénního pracovníka a na obvodě pracuje i policista romského původu, který je zapojený do pracovní skupiny „Menšiny“ zřizované Krajským ředitelstvím PČR České Budějovice.