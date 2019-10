Částka byla v pondělí předána jako dar oddělení pediatrické hematologie, onkologie a transplantací univerzitní kliniky v Řezně. Podpoří stavbu dětského onkologického výzkumného centra Východního Bavorska, píše PNP. Na snímku jsou Dietl druhý zprava a vedoucí oddělení dětské hematologie Dr. Selim Corbacioglu čtvrtý zprava. Foto Deník/repro Franz Schmerbeck

Drahá facka

Když 24letá učitelka školy ve Weidenu napomenula 29. května 12letého žáka za neudělaný domácí úkol, zavolal chlapec mobilem 41leté mamince. Ta promptně přišla do školy se 66letým dědečkem žáka. Při sporu žena kantorku zpourážela a strkala do ní, dědeček jí uštědřil facku, napsala PNP. Lehká zranění učitelce ošetřili v nemocnici. Úřední soud uložil za ublížení na zdraví v souběhu s urážkou matce 2800 eur peněžitého trestu, dědovi 1500 eur. Pokud podají odpor, dojde k hlavnímu líčení.

Pochovali oběť běžence

Ve Freistadtu měl ve středu 30. října pohřeb David H. (32), kterého 14. října ve Wullowitzu zranil nožem po sporu o pracovní místo 33letý afghánský žadatel o azyl. Při ukládání urny promluvil hornorakouský hejtman Thomas Stelzer. Soustrast pozůstalým vyslovil prezident zemského Červeného kříže Walter Aichinger. Obviněný z dvojnásobné vraždy je ve vazbě.

Zpěvačka vyhrála při



Tina Turnerová (79) měla úspěch u okresního soudu v Kolíně nad Rýnem, kde zažalovala plakát propagující Tina-Turner-show pasovského pořadatele, na které sama nevystupuje. Podle jejího názoru mohla podoba zpěvačky na plakátě vyvolávat dojem, že Tina na akci vystoupí osobně. Soud jí dal za pravdu – i když nevynesl rozsudek, předsedající Dirk Eßer da Silva řekl, že žaloba má naději na úspěch. Na plakátě není výslovně uvedeno, že pravá Turnerová osobně nebude vystupovat. Soud doporučil pořádající Cofo Entertainment odpovídající jednoznačné upozornění na plakát přidat, a Tina má pak upustit od dalších požadavků. Strany mají čtyři týdny čas zkusit se v tomto duchu vypořádat. Jinak by soud vynesl 22. ledna rozsudek. Propagovaná show "Simply The Best - Die Tina Turner Story" má přiblížit život a kariéru této hvězdy. Na kombinovaném obrázku DPA v listě PNP jsou vlevo Tina Turnerová v roce 2009 (vlevo) a její představitelka Coco Fletcherová při premiéře show 2017.

K. o. kapky se šíří

V Rakousku bylo loni 153 lidí omámeno tzv. knockout-kapkami, z toho patnáct v Horních Rakousích, informují OÖN. „Pachatelé podávají obětem záludné chemikálie, které účinkují během pár minut, ze dvou důvodů – kvůli oloupení, nebo znásilnění,“ říká vedoucí oddělení sexuálních deliktů hornorakouské kriminálky Wolfgang Dirisamer. Loni šetřili dvě loupeže a třináct znásilnění – osmi žen a pěti mužů – omámených kapkami. Černá čísla jsou ovšem daleko vyšší, poškození jsou delší dobu v bezvědomí, mají výpadky paměti, pocity viny a strachu, že se jim nebude věřit, a k tomu vědí, že šance na odhalení pachatele je mizivá, píše list.

Problémem je, že podaná látka je prokazatelná jen krátce. I proto kriminalisté radí ihned se nechat vyšetřit v nemocnici. Tam získané stopy jsou předávány soudní medicíně a poškození lidé mají dva roky čas na oznámení případu.

Nebaví je škola

Od školního roku 2018/19 platí pro záškoláky v Rakousku přísnější pravidla, píší OÖN. Vícedenní nepřítomnost v škole může vést až k peněžitému trestu 440 eur. V prvním roce platnosti novely bylo v Rakousku 3288 takových případů. Nejvíc trestů bylo vyneseno ve Vídni (1650), na druhém místě jsou Horní Rakousy (481), dále Solnohradsko 325, Dolní Rakousy 262 atd. „Mnoho těchto případů je spojeno s rodinnými osudy. Pokoušíme se tyto děti během školní docházky podporovat, jak jen to jde, a nabízíme pomoc školních psychologů nebo opatrovníků. Správní tresty jsou samozřejmě také možnost, jak děti přimět chodit do školy, ale chce to víc,“ říká zemský ředitel pro vzdělávání Alfred Klampfer.

Ministerstvo školství je každopádně se zostřením sankcí spokojeno, mělo prý očekávaný odstrašující účinek. Školy nyní mají povinnost od čtvrtého dne neomluvené absence nepřítomnost žáka ohlásit okresnímu správnímu orgánu, a ten vynáší tresty od 110 do 440 eur. Řízení čeká i ty školáky, kteří vynechávají jen část hodin školního dne.

Předtím bylo zahajováno až tehdy, kdy žák chyběl pět dnů nebo 30 vyučovacích hodin za pololetí nebo ve třech za sebou následujících dnech. Nebyl ale hned trestán, pětistupňový postup předpokládal povinné rozmluvy s rodiči a žáky, zapojení ředitele, školních psychologů, školního dohledu, eventuálně orgánu péče o mládež. Teprve když to nepřineslo ovoce, došlo na pokuty.

Sousedé volí slovo roku

Středisko výzkumu „Rakouské němčiny“ Univerzity ve Štýrském Hradci ve spolupráci s tiskovou agenturou APA opět organizuje výběr „slova roku“ v Rakousku. Hlasováno o něm bude online, výsledek bude prezentován v prvním prosincovém týdnu.

Výzvu k zaslání kandidujících pojmů zveřejnili organizátoři o čtyři měsíce dřív než obvykle, aby podchytili i aktuální politickou situaci v zemi. To vedlo k rekordnímu počtu návrhů od 2000 osob, zatím co loni jich bylo jen 994. Porota vybrala 1327 pojmů. Mezi kandidáty na vítězství jsou třeba „Ibiza“ jako symbol pádu bývalé vlády, ale podle OÖN třeba také slovo “Oligarchennichte”, neteř oligarchů, označení „volavky“, která vyprovokovala dva politiky Svobodných k výrokům vedoucím ke konci jejich kariéry, a další pojmy z aktuálního politického dění. Slovem roku se tak může stát „spolková kancléřka“, protože letos ji Rakousko mělo po rozpadu koalice poprvé v dějinách. Nabízí se i “Klimakatastrophe” nebo “Flugscham”, varující před škodlivými zplodinami letadel.

Na Neslovo roku kandiduje třeba „diktatura copů“, jak šéf FPÖ Norbert Hofer posměšně počastoval činnost švédské aktivistky za záchranu klimatu Grety Thunbergové. Tři ze čtyř kandidátů na výrok roku „dodal“ prezident Van der Bellen svým uklidňováním po politických skandálech z května. „Takoví nejsme! Takové Rakousko zkrátka není! Ale to musíme dokázat všichni společně!“ řekl například.