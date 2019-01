Linec - V sobotu a v neděli bude na hradě Kreuzen v hornorakouském Bad Kreuzenu velikonoční výstava, na níž své rukodělné produkty představí četní tvůrci z regionu. Budou tu samozřejmě zastoupeny zdobené kraslice, kytice „kočiček", velikonoční svíce, tradiční jídla, šperky, obrazy, tašky, práce ze dřeva, keramiky a skla, atd.

Malý velikonoční předkrm. | Foto: Deník/repro

Návštěvníky čekají živá muzika a ukázky uměleckých řemesel. Členové spolku přátel hradu nabídnou návštěvníkům domácí pečivo a zákusky. Výstava bude otevřena v sobotu od 13 do 18, v neděli od 10 do 18 h. Vstupné je dvě eura, děti neplatí nic a každé dostane velikonoční vajíčko. Výnos akce připadne na údržbu hradního sklepení.

Bezpečné Bavorsko

Bavorsko je se 5164 trestnými činy na 100 000 obyvatel statisticky nejbezpečnější německou spolkovou zemí, píše PNP. Především počet vloupání ale policii dělá starosti. Loni jich bylo zaznamenáno 8210, což je plus 28,6 procenta. Drogových deliktů bylo 39 000, o 8,4 procenta víc. Stoupla počítačová sexuální kriminalita - počet odhalených případů zneužívání dětí se zvýšil o 57,8 procenta na 243.

„Obzvlášť pyšná je policie na objasněnost trestné činnosti," píše PNP. Pachatelé byli dopadeni ve 64,4 procenta případů. V Berlíně to bylo jen 44,9 procenta. Podle bavorského ministra vnitra Joachima Herrmanna byla odhalena prakticky každá vražda. Jen tři ze 115 registrovaných vražd a 32 z 280 zabití nebyly objasněny.

122 626 trestných činů ze 650 868 v zemi bylo zjištěno v Mnichově. Nejméně skutků se stalo v Horní Falci – 48 645. Ze 302 986 podezřelých bylo 75,5 procenta mužů. Relativně velký podíl mají ženy ve skutkové podstatě pomluvy (50 procent), spotřebních podvodů (42) a krádeží v obchodě (41). 9562 trestných činů spáchaly děti do 14 let, 26 569 mladiství do 18 let a 30 263 mladých od 18 do 21 let. Při majetkových deliktech vznikla škoda celkem za 841 milionů eur (předloni 1,062 miliardy). Registrováno bylo 825 případů znásilnění a sexuálního útisku. V 94 procentech byly obětmi ženy.

Tajemství staré fotografie

Sběratel starých fotografií a fotopřístrojů ze Seewalchenu Wolfgand Kühn si na bleším trhu zakoupil za 25 eur starou zrcadlovku, ve které byl ještě nezpracovaný černobílý film. Vyvolal jej a tři fotografie, které na něm byly, digitalizoval a zveřejnil s tím, že by chtěl zachycené osoby vyhledat a obrázky jim předat. Snímky otiskl i linecký deník OÖN – a za dva dny se k nim přihlásila žena z Vöcklabrucku. „Moji příbuzní našli fotografie v médiích a poznali na nich mé rodiče. Ihned mě vyrozuměli a já se panu Kühnlovi přihlásila," říká v listě.

„Tajemství" starých fotografií se tak podařilo rozklíčovat – byly pořízeny začátkem sedmdesátých let v obci Abwindenu na Dunaji v okrese Pergu, kde rodina tehdy žila. Dcerka se později přestěhovala do Vöcklabrucku – i s kamerou svého otce a kočičkou Kitty, která je na všech snímcích ze starého negativu. Na nich zachycení rodiče před několika roky zemřeli. „Bylo mi, jako kdyby se teď těmito snímky u mne zase na chvilku ohlásili," říká žena.