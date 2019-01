Rudolfov, České Budějovice - Vzdělávat děti tak trochu jiným způsobem a připomenou jim tím třeba věci, na které dnešní společnost dost možná už zapomněla, chtějí manželé Alena a Josef Kučerovi z Českých Budějovic.

S projektem Vílí stezky vyhrála Alena Kučerová (vlevo) letošní regionální kolo soutěže T-Mobile Rozjezdy. Na snímku je s Irenou Kovářovou, majitelkou Ukázkové přírodní zahrady v Rudolfově. | Foto: Archiv Aleny Kučerové

Prostředníkem v tomto snažení je jim patnáctka víl rozesetých po celé zahradě v Rudolfově. Ty dětem prostřednictvím příběhů vypráví o tom, jak to funguje v přírodě i životě. „Každá víla má svoje jméno a příběh o tom, co má na starosti,“ vyprávěla Alena Kučerová o Vílí stezce s tím, že všechny víly mají pro děti také úkoly k jejich rozvoji.

S duhovou vílou tak děti malují na sklo nebo navlékají korálky, se skřivánčí vílou připravují pro změnu hostinu pro ptáčky, s denní vílou se zase učí poznávat květiny. „My si je v rámci toho programu Vílí stezka rozdělíme. Kluky si vezme manžel a děvčata lektorka. Zatímco holky tak vyrábí náušnice z pírek, kluci se pouští do výroby krmítka,“ vysvětlovala Alena Kučerová a doplnila, že ono rozdělení na kluky a dívky má svůj důvod.

Jinak se totiž pracuje s chlapci a jinak s dívkami. „Skrze hru se tu děti setkají se svojí přirozenou - mužskou a ženskou energii. Tím se nastartuje proces, který v naší společnosti chybí, a to je návrat k vzájemné úctě mezi pohlavími a vděčnost za to, že naše odlišnosti se doplňují a tvoří nádherný celek,“ řekla Alena Kučerová, a pokračovala: „Zároveň si tu s dětmi povídáme i o síle slova. O tom, že když řeknu něco hezkého, tak se mi to stokrát vrátí, a že to stejně platí, i když řeknu něco ošklivého. My se tady proto s dětmi zamýšlíme nad tím, jak moc používáme spojení typu strašně hezký nebo hrozně dobrý. Povídáme si o tom, že když se řekne některé takové spojení, tak se tím absolutně vymaže to dobré a naše podvědomí si namísto toho zafixuje jen to strašně a hrozně,“ rozpovídala se maminka čtyřletého Josífka.

Jak sama říká, za tuto příležitost pracovat s dětmi je vděčná, nedošlo by k ní dle jejích slov, nebýt Ireny Kovářové. „Paní Kovářová je naše třetí kolegyně, u kterého se s manželem zároveň vzděláváme. Ta zahrada je už dvacet let její a jejího manžela. Když nám ukazovala, jak to tu vypadalo předtím, to bylo jen vřesoviště a bodláky a oni z toho udělali tohle,“ nešetřila obdivem Alena Kučerová. Kromě nekonečné zahrady s vílí stezkou je tu totiž i meditační kaple, léčebná pyramida nebo centrum celostního rozvoje.