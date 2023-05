Neuvěřitelných deset let pracují ve Vimperku asistenti prevence kriminality. Mezi lidmi si našli své místo na slunci. Dlouholetí strážníci a policisté dokonce v nadsázce říkají, že Vimperk v ulicích s preventisty se stal „lázeňským městem“. Drobná kriminalita a noční výtržnictví se tam téměř neřeší.

Asistenti prevence kriminality ve Vimperku slouží už deset let. Jsou plnohodnotnou součástí týmu městské policie. | Foto: Stanislav Falář

Nejdéle sloužícím asistentem kriminality v České republice je Karel Ferenc. Je z Vimperka a svou práci bere velmi vážně a zodpovědně. Vrchní strážník Městské policie ve Vimperku Milan Kobera si jeho práce nejen váží, ale také ho chválí. Zdůrazňuje, že jeho přítomnost v ulicích města situaci ve Vimperku velmi zklidnila. Takový asistent prevence kriminality ale není jen chlap v uniformě v ulicích. Musel a každoročně prochází odborným školením a má svého mentora. Tím je o od roku 2016 Petr Levík, který nejen svého kolegu preventistu metodicky vede, ale musí také každoročně hodnotit. Podle vrchního strážníka Milana Kobery je tahle prevence ta nejlepší, kterou kdo kdy vymyslel. Preventisté mluví nejen s lidmi ve své komunitě, ale úplně s každým. Do práce chodí denně na osm hodin a k tomu při městských akcích.

Karel Ferenc slouží u Městské policie ve Vimperku od roku 2013. Preventisté jsou dva, v současné době, od letošního ledna, je druhým preventistou přítelkyně Karla Ference Míša. Ženský faktor je podle kolegů strážníků v ulicích velmi dobrý a ve školách při besedách má také své opodstatnění. Pod dohledem preventistů vymizely z Vimperka vandalové, drobné kapesní krádeže a další podobné činy. „Díky asistentům kriminality se Vimperk stal lázeňským městem,“ směje se vrchní strážník. V případě, že se objeví ve Vimperku někdo nový, kdo by mohl přidělat práci strážníkům městské policie, Karel Ferenc o něm téměř okamžitě ví, nebo během chvíle zjistí, kdo to je, odkud přišel a mnohdy i co má „za lubem“. Případný problém tak zlikviduje dřív, než se vůbec může vyskytnout. „Máme tady skupinky omladiny, kteří dělají nepořádek v ulicích, ale Karel je vždycky srovná. Karel má v té komunitě respekt a jeho poslouchají a váží si ho,“ popisuje situaci vrchní strážník. Petr Levík dodává, že cílovou skupinou jsou dlouhodobě děti a mládež a mladí dospělí v sociálně vyloučených lokalitách, jako jsou ulice U Lázní nebo Svornosti, kde žijí převážně příslušníci romského etnika. Řeší také problémy soužití mezi minoritou a majoritou. Vědí i o tom, kdy se koná mezi romskou komunitou oslava či jiná akce a dokáží zajistit její klidný průběh bez stížností z okolí. „Čas od času dojde k rušení nočního klidu, ale není to nic častého,“ ujišťují městští policisté. V případě průšvihu u dětí, a to i ukrajinských, Karel Ferenc řeší problém rovnou v rodinách. Může jít o zameškané hodiny, v době covidu dokonce zajišťovali donášku domácích úkolů. „Všichni ho oslovují strejdo,“ dodal Milan Kobera.

Karel Ferenc s přítelkyní Míšou vychovávají tři děti. On sám je vychovává velmi přísně. Jeho děti ze školy nosí jedničky a Karel Ferenc říká, že z nich chce vychovat slušné lidi. Podle něj je ve Vimperku mezi nepřizpůsobivými lidmi největší problém motivace a finanční gramotnost. „Mnohdy mají exekuce a bojí se nechat zaměstnat s tím, že o všechny peníze přijdou. Seženou si brigádu a za peníze, co dostanou na ruku koupí alkohol. Je to začarovaný kruh,“ říká Karel Ferenc s tím, že problém bývá i v tom, že takoví lidé nemají, kde složit hlavu a bez pomoci okolí prostě nejsou schopní začít normálně žít. Tvrdí, že základ je v rodině. „Když si rodiče nechají vysvětlit, že nejdůležitější je vzdělanost a motivace, tak je to dobré. Tady ve Vimperku s tím problém nemáme. Když náhodou na záškoláctví přijdeme, okamžitě to řešíme a děláme bububu,“ vysvětluje.

Nebylo to tak ale vždy. Zpočátku Vimperáci „remcali“, že město uměle vytváří pracovní místa. Milan Kobera ujišťuje, že se to vyplatilo a navíc městská policie měla velké štěstí, že výběrové řízení ukázalo právě na Karla Ference. „Udržet místa asistentů prevence kriminality se ve Vimperku daří díky finančním prostředkům, z Programu prevence kriminality na místní úrovni, o které každoročně žádáme. Od loňského roku naši asistenti ke svým běžným úkolům přidali i aktivity z oblasti prevence kriminality, kterými reagovaly na bezpečnostní problém vyvolaný migrační vlnou Ukrajinců, když do Vimperka přišlo a stále je asi 180 uprchlíků. Letos ministerstvo vnitra spolufinancuje projekt asistentů prevence kriminality částkou 582 tisíc korun. Z dotace jsou hrazeny platy asistentů, školení pro asistenty a plat mentora, což je pro rozpočet městské policie významná pomoc. Uniformu ale musí zaplatit městská policie ze svého rozpočtu. Agendu spojenou s vyřizováním dotací pro nás zajišťují kolegyně z odboru rozvoje Městského úřadu Vimperk,“ vysvětluje Milan Kobera.

Mustr si ve Vimperku vzala další města nejen na jihu Čech. „Byli jsme prvním městem na jihu Čech, kde jsme preventisty zaměstnali,“ doplňuje Petr Levík s tím, že pomáhali se zřízením preventistů ve Volarech, kde není městská policie vůbec, ale asistenti prevence kriminality tam svou práci také odvádějí skvěle. Preventisté nenosí zbraň, kromě uniformy mají jen služební telefon, který zároveň slouží jako fotoaparát. „Kdejaký nepořádek hned nafotí a pošlou na příslušný odbor města,“ popisuje další náplň činnosti Petr Levík a vrchní strážník Milan Kobera jedním dechem dodává, že mnohdy zahlcuje fotografiemi odbory města, nejvíce prý ten životního prostředí.