Po vykolejení rychlíku Rožmberk zůstává třať u Hluboké uzavřená, ale první vlaky tudy projedou zřejmě ještě před Štědrým dnem.

Vykolejený vlak u Hluboké nad Vltavou. Nehoda se stala 19. 12. 2020. Nikdo z 29 cestujících nebyl zraněn. | Foto: Deník/ Edwin Otta

Vozy rychlíku Rožmberk, který vykolejil v sobotu 19. prosince v 18.25 h na výhybce č. 11 po té, kdy vyjel ze stanice Hluboké nad Vltavou – Zámostí směrem na Veselí nad Lužnicí se již vrátily na trať. Uvedla to Gabriela Novotná z tiskového oddělení Českých drah. Předběžně předpokládá otevření trati 23. prosince v 6 h ráno. To potvrdila i Nela Friebová ze Správy železnic. „Opravy potrvají do středy,“ uvedla.