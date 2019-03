Svého maxima, 725,09 metrů n. m., dosáhla v úterý odpoledne. Nejvíc škody napáchala voda v Černé v Pošumaví, kde zaplavila pláž a bar na Windy Pointu, odjinud žádné významnější škody hlášeny nejsou.

„Voda se nám dostala do baru a potrhaly se nám nějaké chodníčky, ale není to nic, co by nešlo opravit, škody ani nebudeme vyčíslovat,“ vyhodnotil situaci provozovatel Windy Pointu David Neumann.

Vodohospodáři začali v úterý do Vltavy ve Vyšším Brodě odpouštět šedesát kubíků vody za vteřinu, Vltava v Českém Krumlově ve Spolí tak zůstává na 1. stupni povodňové aktivity.

„Jakmile dosáhneme dostatečná retence, průtok upravíme,“ dodal Radovan Honza, vedoucí lipenského provozního střediska Povodí Vltavy. „Odhaduji, že to potrvá zhruba týden, možná o něco déle.“