Je trapné, že si vodní záchranná služba musí vytvářet vedlejší činnosti, aby se vůbec udržela. To jsou slova Milana Bukáčka, šéfa českokrumlovských záchranářů Českého červeného kříže se základnou na Dolní Vltavici. „Už jsme si na to ale zvykli. Kdybychom jen stáli s nataženou rukou, nemáme tuto základnu a možná bychom úplně skončili.“

Minulý rok vyjížděli lipenští záchranáři ke 192 zásahům na vodě i na břehu. Velká část z nich se stala během letních prázdnin. Nejčastěji to byly převrácené plachetnice, v minulých létech i rybáři v potížích. „Starší rybář vypadlý z pramice je náš statisticky nejčastější případ,“ říká velitel Milan Bukáček. „Loni se nám podařilo zachránit pět životů. Ti lidé by bez okamžitého, profesionálního a rychlého zásahu nepřežili.“ Třem lidem už ale pomoci nedokázali. Letos záchranáři čekají, že případů bude ještě víc.

Dělají to zadarmo

Hlavní sezona pro záchranáře začíná 27. června, budou sloužit 24 hodin denně ve třech. Střídá se asi 30 dobrovolníků, často aktivních či bývalých vojáků či policistů, zdravotnických záchranářů či lékařů, pomáhají i studenti. Pracují bez nároku na honorář a bojí se, že jim na sezónu budou chybět peníze.

„Na Lipně se má v blízké budoucnosti pohybovat až dva tisíce plavidel. A čím víc lidí, tím víc zásahů, a vyšší výdaje,“ shrnul Milan Bukáček. „Peníze navíc jsme utratili i kvůli covidu, na dezinfekce, roušky a tak dále. Loni jsme měli z vedlejších činností příjem asi 400 tisíc.“

„Čekáme, že česká klientela přijede víc než v minulých letech, ale kvůli covidu mají záchranáři, kteří jsou v podstatě nezisková organizace, napjatý rozpočet. Proto musíme hledat cesty, jak jim pomoci,“ dodal Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska.

Peníze si záchranáři vydělávají hlavně pořádáním teambuildingů či školení pro firmy, jako třeba tím včerejším pro společnost Lipno-Line, která na jezeře provozuje parníky. „Na akce jsme ale letos firmy na jaře nemohli zvát, a tak přemýšlíme, čím nahradit ušlý zisk,“ dodal Milan Bukáček s tím, že by nebylo na škodu udělat i pár systémových změn. Rád by třeba, kdyby se z části vodních záchranářů stali profesionálové, jako je tomu u horské služby. „Měla by tu být i říční policie, ale to je hlavně na politicích.“ Představil i novou loděnici, která stála milion a čtvrt a zhruba polovinu na ni získali od Nadace ČEZ, přispěly i další firmy. Letos by vodní záchranáři rádi vybudovali novou čističku odpadních vod.