Chystanou slavnost na náměstí zrušil i příhraniční Zwiesel. „Kdyby ale bylo podle starosty Franze Xavera Steiningera, nebude sice ,fest´, ale májka ano,“ píše PNP. V úterý už byl statný strom přepraven z městských lesů s policejním doprovodem do stavebního dvora v Lichtenthalu a město vydalo tiskové prohlášení nadepsané „Slavnost májky ne, stavění májky ano“. „Nenecháme si koronavirem ukrást náš zvyk,“ říká v něm starosta. Vztyčí prý ozdobenou májku „nenápadně, nekomplikovaně a bez obvyklých oslav“. Čas, kdy se tak má stát, nemá být prozrazen, aby nelákal diváky…

Záměr sklidil nevoli městské rady, kterou Steininger s plánem neobeznámil. Za nepřípustnou má tuto formu stavění tradičního symbolu května i okresní úřad – nu, uvidí se…

Jen minimum nákaz

Ve středu přibylo v Rakousku procentuálně nejméně nových nakažených koronavirem – jen 0,34 %, píší OÖN. Bylo jich 52, nově uzdravených za den naopak 357. Desetidenní průměr nárůstu nemocných je ve státě 0,72 %. Aktuálně je to například v Británii 5, ve Švédsku 4,2, v Německu 1,7 a ve Švýcarsku 1,12 procenta.

Pozitivní test zatím mělo 14 925 Rakušanů, 510 na infekci zemřelo, 700 se léčí v nemocnicích, uzdravilo se 11 328 osob. V úterý bylo otestováno ve státě nejvíc lidí – 12 776. Celkově jich je už zkontrolováno 201 794.

Od 2. května otevřou všechny prodejny. Služby mají znovu nabízet holiči, kosmetičky, maséři, pedikéři, bezpečnostní pravidla jejich práce ale ještě budou upřesněna. 15. května otevřou restaurace a jejich personál bude muset nosit roušky. Stoly budou rozmístěny dál od sebe, všude bez výjimky bude provoz končit do 23 hodin. K dotazům veřejnosti na letní dovolené řekl kancléř Kurz, že chce v souladu s Evropskou unií plánovat otevírání hranic „po krocích“, nejdříve do zemí, „které mají podobně nízký počet infekcí“. Jako příklad jmenoval Německo a Česko.

Hornorakouského hejtmana Thomase Stelzera veřejnost „grilovala“ ve zpravodajské hodince deníku OÖN 90 minut. Padla tam mimo jiné zmínka také o Češích. Občanka byla „znejistěna“ tím, že česká pečovatelka o jejího manželka nemusí při ošetřování od něj udržovat žádný odstup – a proč prý nejsou tyto nonstop pečovatelky testovány, zatím co třeba fotbalisté každý den. Kurz řekl, že testy fotbalistů si musejí organizovat a platit samy kluby, to nejde na účty veřejných rozpočtů. V Horních Rakousích se dělá na náklady vlády asi tisícovka testů denně u lidí, kteří jeví symptomy nemoci, nebo si myslí, že jsou nakaženi. „Specialista krizového štábu se u vás přihlásí,“ uklidňoval hejtman tazatelku. A je prý také možné si zaplatit privátní test, ale u nich je prý třeba se mít na pozoru, protože jsou vědecky hodnoceny často jinak.

Nákladní auta budou moci v Rakousku jezdit i o dalších čtyřech víkendech. Ministerstvo dopravy zrušilo zákaz jejich jízd o volných dnech až do neděle 17. května včetně. „Tak je zabezpečena jistota zásobování medicínským materiálem a zbožím denní potřeby, stejně tak také nerušená výměna zboží mezi Rakouskem a sousedními zeměmi ve fázi zvolněného a kontrolovaného vracení se k normálu,“ řekla ministryně dopravy Leonore Gewesslerová.

Jak v Bavorsku?

Pozitivních na koronavir bylo 22. dubna do 10 hodin v Bavorsku 39 190 lidí. Zemřelo 1443 osob, počet uzdravených je odhadován na 23 860. V celém Německu bylo nakaženo 145 694 a mrtvých 4879.

Země se chystá na pokračování vyučování. Ministr školství Michael Piazolo řekl, že žáci a učitelé se zdravotními potížemi potvrzenými odborným lékařem a kantoři starší 60 let se zatím nemají učebních hodin účastnit. Totéž platí i pro těhotné učitelky. Učitelé senioři by podle ministra mohli také učit ve třídách početně zmenšených k dodržení předepsaných odstupů. Nebude zavedena generální povinnost nošení roušek, ale školská správa vytvořila podmínky, za jakých „může, má a musí“ být dodržen bezpečnostní odstup mezi jednotlivými žáky. Roušky by prý mohly být přiměřené například při příchodu do školní budovy nebo na toaletách, a ministerstvo se bude pokoušet je zajistit v dostatečném množství. Vyučování v rouškách by ale bylo sotva proveditelné, řekl Piazolo. Ve školních autobusech a vlacích budou povinné.

Důchodcům v Německu přidají

Asi 21 milionů důchodců v Německu má v létě opět dostat víc peněz, píše PNP. Hlasovat o tom měl ve středu spolkový kabinet. „Podle nařízení ministra sociálních věcí Huberta Heila (SPD) se renty ve starých spolkových zemích od 1. července zvýší o 3,45 procenta, v nových zemích o 4,20 procenta. Do roku 2024 se tak mají důchody v obou částech republiky postupně srovnat. Loni se zvyšovaly o 3,18 a 3,91 %. Standardní důchod po 45 letech sociálního pojištění má do roku 2025 obnášet nejméně 48 procent mzdy.

Soudy budou dohánět

Rakouské soudy musely kvůli koronaviru odložit zatím asi 30 000 věcí, píše linecký Volksblatt. Ministryně spravedlnosti Alma Zadicová chce ztrátu pomalu snižovat, ale současně udržet soudy bez viru. Proto při řízeních mají být nošeny roušky a používána ochranná plexiskla. Rozšířeny mají být videokonference, a to také pro výslechy svědků, znalců, pro tlumočení atd. v civilních věcech. Videokonferencemi bude možné do konce roku vyřizovat kompletně veškeré ústní projednávání, pokud s tím budou strany souhlasit a technika bude k dispozici. Dosud byly „koronavirově-krizově“ projednávány jen ty občanské spory, při nichž byl ohrožen život, bezpečnost nebo svoboda. Toto omezení teď padlo, ale „normální“ provoz podle ministryně ještě dlouho nenastane.