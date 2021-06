Laboratoře přijaly k vyšetření za sobotní odpoledne a neděli 139 suspektních vzorků a 33 vzorků od samoplátců, pozitivní byly 2. K nemocným přibyla jedna žena a jeden muž. „U obou dnešních případů byl cestou přenosu kontakt v rodině. Aktuálně pozitivních je 1 100 Jihočechů, počet karantén zůstal na 688 osobách. V uplynulém týdnu jsme zaznamenali v kraji celkem 274 nových případů, to je průměrně 39 nových případů na den. Týden předtím to bylo 708 případů a 58 nových na den, registrujeme tedy další mezitýdenní pokles nově diagnostikovaných případů zhruba o jednu třetinu,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 1 100 aktivních případů je jich evidováno 463 na Českobudějovicku, 106 na Táborsku, 115 na Písecku, 177 na Českokrumlovsku, 79 na Jindřichohradecku, 81 na Prachaticku a 79 na Strakonicku. „Pro podezření na COVID-19 bylo v kraji indikováno 252 460 PCR vyšetření, za dnešek jich přibylo 139. Evidovali jsme i 33 samoplátců, těch bylo dosud testováno 15 579. Celkově již bylo v Jihočeském kraji v této souvislosti provedeno více než 268 000 PCR testů. O víkendu nebylo hlášeno žádné úmrtí v souvislosti s COVID-19, celkem jich po dobu pandemie bylo v kraji verifikováno 1 768,“ komentovala dnešní data ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková.

V kraji bylo onemocnění potvrzeno u 50 917 žen a 47 323 mužů, 28 448 osob je z Českobudějovicka, 16 024 z Táborska, 15 855 z Jindřichohradecka, 12 319 z Písecka, 10 618 ze Strakonicka, 8 030 z Českokrumlovska a 6 946 z Prachaticka. Co se týče věkového rozložení pozitivních případů, celkem 10 187 případů bylo potvrzeno v kategorii dětí do 14 let, z toho 2 159 případů bylo verifikováno u dětí ve věkové skupině do 4 let, 3 698 v kategorii 5-9 a 4 330 v kategorii 10–14. Ve skupině mladých lidí 15 – 24 let bylo dosud pozitivních 9 599 osob, z toho 4 463 v kategorii 15–19 a 5 136 v kategorii 20–24 let, dále 12 835 v kategorii 25–34 let, 16 558 v kategorii 35–44 let, 18 728 v kategorii 45–54 let, 14 002 v kategorii 55–64. Celkem 16 331 případů bylo verifikováno v seniorské kategorii 65+, z toho 9 164 v kategorii 65–74 a 7 167 v kategorii 75+.

Zdroj: KHS Jihočeského kraje