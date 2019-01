České Budějovice – Je mu šestapadesát, miluje svou rodinu a zedničinu, která je jeho prací i koníčkem už více než 35 let. Polovinu této doby strávil v rakouských stavebních firmách, např. Kapl nebo Porr. Na jih Čech se vrátil před devíti lety. Pracuje od rána do večera, často o víkendu – a je spokojen.

Zedničině je Miloslav Hapka věrný přes 35 let. | Foto: archiv Miloslava Hapky

„Když jsem se v patnácti rozhodoval, co dál dělat, zedničina pro mě byla jasná volba,“ říká Miloslav Hapka z Českých Budějovic.



Co si u vás zákazníci mohou objednat?

Celý život jsem pomáhal budovat velké projekty nebo stavěl domy na klíč. Momentálně se zaměřuji na rekonstrukce bytů, bytového jádra a renovace koupelen v Českých Budějovicích a blízkém okolí.



Jak se dnes díváte na zedničinu?

Sehnat dobrého zedníka je v dnešní době někdy těžší než najít jehlu v kalfasu s maltou. Našemu řemeslu kazí pověst spousta fušerů a rádoby odborníků, kteří se ale nestydí účtovat si za své služby nehorázné peníze. Stavební firmy zase často přehodí vyhranou zakázku subdodavatelům. Ale já věřím, že dokážu zákazníky svou prací přesvědčit, že poctiví zedníci ještě nevymřeli.



Specializujete se na rekonstrukce bytových jader. Kolik to zabere času?

Rekonstrukce bytového jádra a vyzdění nové koupelny a toalety naštěstí nijak časově náročné nejsou. Přestavba bytového jádra v paneláku, jejímž základem je rozebrání starého, odvoz odpadu a vyzdění nových příček, zabere průměrně deset až čtrnáct dní. Ale zakázky mám sjednané na dva tři měsíce dopředu.



Kolik taková rekonstrukce bytového jádra stojí v krajském městě?

Cena se jako u ostatních stavebních prací liší dle náročnosti a také regionu. Rekonstrukce klasických bytových jader se momentálně v Budějovicích nejčastěji pohybuje mezi 60 a 150 000 korunami bez DPH. Obvykle zahrnuje veškeré prováděné zednické, obkladačské, instalatérské a elektrikářské práce, dodávku i odvoz použitého stavebního materiálu a suti, dále rozvody plynu, rozvody vody a elektroinstalace. Podlahová krytina, obklady, vana, sprchový kout, toaleta, umyvadlo, baterie a podobně součástí kalkulace obvykle nebývají.