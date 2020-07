Mezi Nikolou Kulhánkovou a Tienem Laiem vznikla v březnu v době pandemie bariéra. Dvojice se nyní nemůže vidět. Letecký spoj pro Američana do Čech je nyní nemožný. Tien totiž zde zatím neměl pracovní vízum a dvojice nebyla sezdaná.

Mladá žena se s Tienem prvně setkala na Aljašce v létě 2017. „Tien strávil na Aljašce tři týdny a já byla velmi smutná, když odjížděl. Předali jsme si na sebe kontakt a začali jsme si psát v lednu následujícího roku. Tien byl na Antarktidě a já jsem byla doma v České republice. Nejdříve jsme si psali jako kamarádi, posílali jsme si fotky a naše konverzace byla stále častější, poté, na konci ledna jsem dostala nápad na roadtrip po USA a Tien mi řekl, že by jel se mnou. Od února jsme si začali s Tienem volat na facebooku,“ přiblížila začátky Nikola Kulhánková s tím, že v červnu 2018 si koupila letenky do Phoenixu, hlavního města Arizony, kde Tien bydlel. „Ve Phoenixu Tien bydlel už spoustu let a také se mu tam líbilo. I přesto rád vyjel na výlet. Na začátku srpna jsme se rozhodli zahájit náš roadtrip. První zastávka byla San Diego, kde bydlí Tienovo bratr s rodinou,“ vyprávěla učitelka zeměpisu a anglického jazyka.

Poté, co společně procestovala dvojice USA, čekal Nikolu návrat do Prahy. „Nebylo to ale vůbec jednoduché. S Tienem jsme se do sebe zamilovali a nedokázali jsme si představit, že budeme žít každý zase v jiné zemi. Slíbili jsme si, že se musíme brzy vidět. Další shledání bylo v České republice. Tien přiletěl na dva měsíce,“ vylíčila. Společně navštívili rodinu a přátele. „Jeli jsme spolu na výlet do Českého Krumlova, Hluboké nad Vltavou či jsme se vydali do Terčina údolí…,“ zmínila.

Dvojice se také setkala v říjnu roku 2018, kdy navštívili příbuzné ve Skotsku. „V prosinci Tien odletěl strávit Vánoce se svou rodinou v San Diegu a už jsme plánovali, kdy se zase uvidíme. Další setkání proběhlo v únoru následujícího roku. Přiletěla jsem do Phoenixu na čtrnáct dní a podnikali jsme různé výlety,“ líčila tmavovláska.

Po návratu z USA do České republiky dvojice přemýšlela o společném životě. „Nakonec jsme se rozhodli, že se přestěhuji za Tienem do Phoenixu, protože tam měl v tu dobu práci jako lékárník. V Arizoně jsem byla s přestávkami od července až do února. S Tienem jsme si užili mnoho zábavy, poznala jsem jeho kamarády…,“ pokračovala svůj nevšední příběh. „V únoru jsme odletěli na Havaj, kde jsme strávili krásný týden. Pomohlo nám to rozhodnout se o naší společné budoucnosti. Jelikož bychom se museli vzít, abych dostala pracovní povolení v USA, řekli jsme si, že zkusíme Česko. Já jsem se do Česka těšila, protože jsem již předtím učila na základní škole a byla jsem tu opravdu spokojená,“ chválila si mladá žena. Tienovi se nápad, žít a pracovat v Čechách, zalíbil.

Na jaře měl už Tien koupenou letenku do Čech a plánoval život s Nikolou v hlavním městě. „V březnu jsem se přestěhovala do pronájmu do hlavního města a Tien měl za mnou v dubnu přiletět. V březnu se ale stala nečekaná událost – pandemie. Tienovi zrušili letenku a nikdo nevěděl, co bude dál. Vztah jsme udržovali tak, že jsme si každý den volali a doufali, že se tato situace brzo vyřeší a my se zase znovu setkáme,“ doufala mladá žena.

Jenomže je červenec a doposud se dvojice neviděla. „V červnu se mluvilo o otevření ČR, do ČR mohou vstoupit pouze lidé, kteří jsou občany, mají tady dlouhodobé vízum nebo jsou v manželském svazku. Když jsme se s Tienem společně dohodli na naší budoucnosti, chtěli jsme při vstupu do ČR zažádat o partnerská víza, bohužel se v Česku během pandemie zastavily žádosti o jakákoliv víza,“ popsala.

Podle Jihočešky není žádná možnost, jak by se s partnerem mohli v Čechách znovu setkat. „Na facebook jsem se přidala do různých skupin, jako např. Rozděleni pandemií nebo Couples Separated by Travel Bans, kde zjišťuji nové informace a čtu si příběhy lidí, kteří jsou na tom podobně. Rakousko, Dánsko a Norsko již vytvořili výjimku pro partnery, tak doufám, že tato výjimka začne brzy platit i v Česku,“ zdůraznila Nikola Kulhánková.

Roman Pacvoň, tiskový mluvčí Letiště Praha, uvedl současné možnosti leteckých spojů mezi USA a Českou republikou: „V tuto chvíli nemáme do konce tohoto roku od žádné letecké společnosti potvrzené obnovení přímých leteckých spojení mezi Prahou a destinacemi v USA. Cestující mohou využít linek s přestupem, pokud ale splňují podmínky pro vycestování, respektive přicestování. Tyto podmínky stanovují vlády jednotlivých zemí. Cestující by se o těchto podmínkách měli dopředu informovat, ještě než nastoupí na svůj let,“ reagoval.

O pravidlech pro nesezdané páry by mohlo ministerstvo zahraničních věcí rozhodnout v nadcházejících dnech. Informaci potvrdila ředitelka Odboru komunikace Ministerstva zahraničních věcí ČR, Zuzana Štíchová. „O problémech nesezdaných párů víme a řešíme je aktuálně se všemi dotčenými resorty, nejen ministerstvem vnitra, kterým jsme předložili naši představu, jak těmto rodinám pomoci. Jasněji by mělo být v této otázce v nadcházejících dnech. Bohužel se zatím nepodařilo dohodnout jasná pravidla, která by cestování partnerů ze třetích zemí umožnila,“ uvedla.