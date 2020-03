V Horních Rakousích jsou tři noví. Všichni jsou v domácí karanténě. Testováno bylo u sousedů celkem 4308 lidí. Od příštího týdne ruší Rakousko všechny přímé lety do Jižní Koreje, Iránu, Milána a Bologni. Dráhy zastavily noční spoje do horní Itálie. Na hranicích s Itálií dál poběží bodové kontroly cestujících.

Ke vzpomínkové slavnosti k osvobození koncentračního tábora v Mauthausenu 10. května očekávají opět tisíce návštěvníků. Po vypuknutí nákazy koronavirem označila hornorakouská vláda akci za vysoce rizikovou, informují OÖN. Důvodem je, že mnoho hostů přijede z Itálie. Navíc bude hodně z nich starších a virem tedy obzvlášť ohrožených. O zrušení slavnosti nikdo nechce mluvit, organizátoři počítají, že bude. Už ale dohodli s hotely prodloužené lhůty k případnému rušení pobytu zahraničních účastníků.

Další zpráva je spíše kuriózní. Při kontrole tureckého zájezdového autobusu ve čtvrtek ve Vídni našli celníci u osazenstva 25 kilogramů masa, 1200 cigaret – a kromě jiného také na 21 000 ochranných masek bez identifikačních značek potvrzujících spolehlivost. Čtyři řidiči ve věku 40-50 let a tři cestující byli zadrženi. „Při současné poptávce by pašeráci z prodeje masek získali podle ministerstva nejméně 50 000 eur zisku,“ píší OÖN. Maso bylo zničeno, další paš zabaven, podnikatel je vyšetřován.

Na snímku ministerstva financí je část zajištěného pašovaného zboží.

Vir mění volby

Při komunálních volbách 15. března dojde k velkým shromážděním lidí ve volebních místnostech celého Bavorska, napsala PNP. K co možná největší ochraně voličů před nákazou rozeslalo ministerstvo vnitra směrnici, podle které budou mít lidé možnost vzít si do kabiny k vyplnění lístků vlastní tužky, aby nemuseli sahat na „služební“. Nemocní mohou podat hlas poštou ještě ve volební den do 15 hodin místo původní lhůty do 13. března. Doporučeno je opatřit pro volební pomocníky dezinfekční materiál a rukavice na jedno použití.

Oceněný Mariánský dóm

Komora civilní techniky pro Horní Rakousy a Solnohradsko vyhlásila tři nejlepší projekty roku. Na první místo zařadila sanaci lineckého Mariánského dómu společností Weilhartner ZT GmbH z Riedu, která zřídila lešení k opravě fasády až do výše kříže na kopuli věže. Další dvě příčky patří Solnohradsku, autorům železničního mostu přes alpský průsmyk Luegg a Paracelsových lázní v Salcburku. Prezident komory Rudolf Wernly při prezentaci zdůraznil, že je důležité takovéto práce dělat veřejně známými, vytáhnout do popředí i na první pohled neviditelnou práci inženýrů v pozadí.

OÖN připomínají, že loni byly vyznamenány tři mezinárodní projekty rakouských kanceláří: horní stanice lanovky na Zugspitze (Baucon), horská trať Tren a las Nubes v Argentině (Geoconsult) a vyhlídkový most Pottenstein v Německu (Erhard Kargel).