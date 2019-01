NA HÁKU." Sedm hodin a 51 sekund visel Skot John Kamikaze v pátek při "Day of Freakshow World Records 2014" v Bad Ischlu ve vodorovné poloze zavěšen na osmi hácích a vytvořil tak světový rekord, zaznamenal deník Volksblatt.

John na ilustračním fotu. | Foto: Deník/repro

List dodává, že kaskadér proceduru přečkal bez úhony a „s úsměvem". Šest háků měl zapíchaných do zad, dva do nohou. K rekordu mu stačilo šest a půl hodiny, ale chtěl pokračovat. „Odměnou dostal od pořadatele, tetovacího studia, během závěsu ,kerku´ valentýnského srdíčka na loket," uvádí list. Čas jinak trávil zastrkáváním lžic do nosu o rekord – 30krát polévkovou, 50krát kávovou…

Zdravotnictví neprodělává

Linec - Sanace nemocenských pokladen v Rakousku je na dobré cestě. Loni pracovaly s přebytkem 186,3 milionu eur. Lví podíl patří vídeňské všeobecné se 118,5 milionu. Na jejím výsledku se podílejí ale i veřejné rozpočty – pojišťovna dostala zpátky daň z obratu za léky, která je placena paušálně a za rok 2013 činila 100 milionů eur. Tato „úlitba" dopadá jen na pojišťovny v dluzích a vídeňská byla loni jedinou s „negativním čistým jměním" z dluhů z minulosti, píše deník OÖN. V mezidobí se do problémů dostala i korutanská pojišťovna a obě mají celkem ještě 50 milionů eur závazků. Doufají, že je letos uhradí. Zmíněné paušály pro letošek odpadly. I proto svaz pojišťoven počítá s celkovým ročním ziskem jen kolem 12 milionů eur. Kromě dotované Vídně byly loni v přebytku i Horní Rakousy s 19,2 milionu eur.

Hospody za nižší DPH

Německá vláda diskutabilní změnou k 1. lednu 2010 snížila daň z přidané hodnoty za ubytování u hotelů z 19 na sedm procent. „Podle svazu bavorských hotelů a restaurací to branži přineslo velké oživení, investice a následně větší odvody i do státní pokladny," píše deník PNP. Podle prvních čísel statistického úřadu se například loni i přes nepříznivé počasí zvýšil počet ubytovaných v zemi o 1,5 procenta na 31 614 363 a počet přenocování o 0,2 procenta na 84 159 410. Svaz gastronomů nyní „kuje železo" a jeho prezident Ulrich Brandl požaduje slevu na dani i pro restaurace k zajištění „férových podmínek soutěže". Redukovaná DPH je podle něho vynikajícím nástrojem k zabránění vymírání hospod na bavorském venkově, kde prý patří k bavorské pověsti a jsou důležitým turistickým faktorem.

Množí se jim mývali

V Bavorsku se množí mývali a psíci mývalovití, tedy šelmy v této oblasti nepůvodní, píše PNP. Podle statistiky mysliveckého svazu stoupl počet složených mývalů během pěti let ze 737 na 1035 a nárůst je patrný i u psíků – před čtyřmi roky jich bylo uloveno sedmnáct, loni 57. Bavorsko ale v těchto číslech zůstává za dalšími zeměmi, kde je populační exploze těchto druhů ještě větší. „Další jejich šíření ohrožuje složení naší domácí fauny, protože tyto druhy jsou konkurenty místních šelem a způsobují další ztráty na domácích malých savcích a ptactvu," uvádí svaz myslivců.