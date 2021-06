"Měl jsem tehdy na skladě bronzový zvon těžký 150 nebo 160 kilogramů, ulitý pro jiného zákazníka," vzpomíná Perner v PNP. Byla na něm zobrazena altöttingská Maria. Klientovi nevyhovoval, odvezl si jej tedy Rudolf. Nejdřív jako zápůjčku, ale nakonec se dohodli na odprodeji. "Pan Perner byl tak laskav, že se zřekl výrobních nákladů. Materiál jsem mu nahradil," dodává velitel. Přes camp Warehouse, operační středisko pro nadnárodní mezinárodní bezpečnostní asistenční síly, se dostal do Mazár-e Šarífu.

"Politicky to vůbec nebylo jednoduché," pokračuje Rudolf. "Ministerstvo obrany mělo obavy, že v Afghánistánu budeme vnímáni jako křižáci, a snažilo se projektu zabránit." Tvrdí, že tento symbol sedl všem vojákům bez ohledu na vyznání - dával jim trochu pocitu domova. Silně se o zvon zasazoval třeba i jeho kolega, německý horský myslivec kurdského původu, muslim. Rudolf to ilustruje i instalací zvonice s pomocí neznámých kamarádů. Když zvon přivezli, nebyly k dispozici trámy, ze kterého by ji mohli postavit. "Druhý den ležel na písku štos trámků," říká v PNP.

Rudolf Perner k univerzálnosti poselství zvonů říká: "Jejich zvuk je v naší kultuře zakotven. Ať už při narození, křtu, svatbě, Vánocích nebo pohřbech, všude znějí zvony. I když jsou spojovány s křesťanstvím, existují přece na celém světě. Jejich prvotním účelem bylo přivádět jednoho k druhému a něco pozitivního jim říci. Dát jim naději, pocit domova, důvěrné známosti…"

Jeho "afghánský" zvon je nyní zpátky v Německu - němečtí vojáci odtud odcházejí. "Brzy ale zase půjde na další misi, do Mali. I tam má vojákům přidávat pocit domova," končí PNP.

Na snímku je stanoviště pasovského zvonu v Mazár-e Šarífu. Foto: Deník/PNP/privat

Němci zdraží kouření

Od roku 2022 si kuřáci v SRN za svůj požitek připlatí. Zdraží i "páry" z e-cigaret a ohřívačů tabáku, protože tzv. "Liquids" spadnou do spotřební tabákové daně místo dosavadní daně z obratu, respektive bude na ně předepsána nová daň. (Snad na vysvětlenou nekuřákům - e-cigarety zplynují Liquid, bezbarvou tekutinu z glycerinu, propylenglykolu, aroma a vody, ohřívače ohřívají tabák elektronicky na asi 350 stupňů, zatím co u normální cigarety může teplota i přesáhnout 1000 stupňů. Tabák tak není spalován, jen "odpařován".)

Běžná cigareta má stát 12,28 centu místo dnešních 11,1.

Leopardí dvojčata

V zooparku Haag v Dolních Rakousích přišla v noci na 12. květen na svět zdravá leopardí dojčata matky Namiry a jejich porod je skoro malý zázrak, jak uvedly webové stránky zoo. Jejich matka už předloni měla dvě mladé - sameček Amadou přešel loni do plzeňské zoo, samička Odilia do Záhřebu. Koncem minulého roku ale už zkušená matka málem uhynula, přibližují OÖN. Její porodní kanál zablokovalo nadměrně velké mrtvé kotě a Namiru zoologický vedoucí a veterinář Karl Auinger nouzově operoval císařským řezem. Chtěl při tom samici zachránit a její dělohu maximálně ušetřit, přičemž nebylo jisté, zda opět bude moci být březí. Letošní potomstvo ale přišlo na svět bez problémů a park počítá, že je návštěvníci brzy uvidí i "live"…

Leopardí slečny v dobrých rukou. Na snímku prezentují letošní leopardí slečny Karl Auinger a ošetřovatelka Elke Wasingerová. Zdroj: Deník//OÖNDeník//OÖN