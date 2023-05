Úctyhodné 101. narozeniny v pondělí oslavil Jan Jirka. Nejstarší obyvatel Jindřichova Hradce se narodil 22. května roku 1922. K životnímu jubileu mu přišli poblahopřát také zástupci města. Pan Jirka je i ve svém požehnaném věku stále soběstačný a výborně mu slouží také paměť.

Jan Jirka oslavil úctyhodné 101. narozeniny | Video: Jana Urbanová

Jan Jirka se narodil v Táboře, většinu života ale prožil v Jindřichově Hradci. Po skončení druhé světové války si postavil dům v ulici Ruských legií, kde žije dodnes. Oslavenec měl prý pestrý život a rád na něj vzpomíná. "V Jindřichově Hradci jsem chodil do školy na Kozím plácku, vyučil jsem se stavebnímu řemeslu a pracoval jako obkladač. Po vyučení jsem šel do Německa, tam jsem byl čtyři a půl roku. Celý život jsem cestoval po světě a vydržel jsem to až do šedesátky. Postavil jsem tři domy, sobě i svým dvěma synům," pochlubil se Jan Jirka.

Mezi gratulanty v den narozenin dorazil také starosta města Michal Kozár. Panu Jirkovi spolu s místostarostou Radimem Staňkem donesl jedlou kytici vytvořenou z uzenin, sýrů a zeleniny a dárkový balíček. "Popřál bych panu Jirkovi hodně zdraví, to je asi nejdůležitější, ať je i nadále takto vitální a užívá krásných dnů. Budu se opět těšit, až se příští rok setkáme. Je skvělé vidět, že i ve svém věku je pořád v dobré kondici, popovídá si a zavzpomíná," řekl starosta Michal Kozár.

Životní elán by panu Jirkovi mohl kdekdo závidět. "Dívám se z okna a když jdou hezká děvčata, tak na ně mávám. Hlavně na kuchařky, které mi vozí jídlo, i na listonošku. Oni už mě znají. Se synem pěstujeme brambory, také se snažíme uklízet, protože chalupa je bez ženské. Jinak si ale umím vyprat, vyžehlit, všechno si udělám sám," poznamenal oslavenec, který má rád své rituály a jednou denně si pravidelně dopřává i pivo.

Nejstaršímu muži Jindřichova Hradce gratulovali také jeho dva synové. "Dary jsou u nás v rodině většinou jednoduché. Tatínek dostal dort a koupil jsem víno. Přinesl jsem mu také tepláky, protože v nich rád chodí, ale řekl mi, že je nosit nebude," zasmál se Jan Jirka mladší, syn oslavence. Svého otce denně navštěvuje a mají řadu společných koníčků, kromě veteránů jsou to i práce na zahrádce. "Táta už po zimě ani nechtěl jít dolů, s jarem ale naštěstí ožil a sluníčko ho zase rozchodilo. Kontroloval mi i brambory, které jsme na zahradě zasadili. Jinak tady mám na starosti trávník i stromy," popsal Jan Jirka mladší a přiznal, že měl přísnou výchovu. "Jirkovci jsou zásadoví lidé a myslí si, že vše dělají nejlépe. Když táta něco nařídil, tak to muselo být," dodal syn nejstaršího muže Jindřichova Hradce.