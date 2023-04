Na státním hradě v Nových Hradech na vás dýchne velikonoční atmosféra, a to nejen díky vydařeným dekoracím z přírodnin, které přímo na nádvoří vyráběly studentky budějovické střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické. Správci hradu připravili i tematický okruh s interaktivním výkladem včetně regionálních perliček.

Novohradský hrad ukazuje tradice speciální formou. Velikonoční prohlídky baví | Video: Lenka Pospíšilová

Prohlídky nazvané Od masopustu do Velikonoc, zvyky a tradice nejen na Novohradsku se konají od 6. do pondělí 10. dubna, vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. V pátek program obohatily tvořivé dílny pro děti a dospělé.

Naši výpravu vedl průvodce Hubert Smolík. Účastníkům představil také historii objektu včetně všech majitelů. „Jedná se jeden z nejstarších hradů na našem území, s kořeny až ve 13. století,“ poznamenal.

Více o hradu ZDE

Návštěvníci se dozvěděli, co jsou hromničky, co znamenalo předání červené kraslice chlapci, proč se přikrýval kříž, nechávaly světit kočičky, co a jak se pojí se dny jako je Popeleční středa, Tučný čtvrtek, Masopustní úterý, Kýchavá neděle, Velký pátek či Bílá sobota. V Nových Hradech se drží také pohřbívání Masopustu a další rozmanité tradice. „Nové Hrady mají takovou zajímavost: máme tři koledy – květnou, jalovcovou a slaměnou,“ podotkl syn místního kastelána.

Zámky mají speciální prohlídky. Hluboká otevírá na Velikonoce další pokladnu

Samostatně se Hubert Smolík mladší věnoval i staročeským pokrmům - co jsou družbance, pučálka či pražma. Zájemcům i vysvětlil, proč statkář na Velikonoční pondělí vyplácel hospodyni, děvečky i ovocné stromy nebo že pomlázky jsou několika typů a v každém kraji jim říkají lidé jinak.

Jak slavíte Velikonoce? Pochlubte se vašimi fotkami