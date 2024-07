Modrá budova prodejny s nábytkem Möbelix je hned prvním z objektů nákupního komplexu na Budějovické ulici při příjezdu do města od Třeboně. Pro pozvané se obchod otevře už v úterý 16. července. Oficiální otevření pro všechny zákazníky je pak naplánované na středu od 9 hodin.

Až do konce týdne mohou příchozí využít speciální slevové akce, o víkendu pak všichni dostanou točenou zmrzlinu k nákupu zdarma. „Pobočka v Jindřichově Hradci je po Kladně, Strakonicích a Kunovicích v pořadí již čtvrtým formátem Möbelix COMPACT. Tento formát přináší inspiraci i do menších míst s cílem co nejlépe přizpůsobovat nabídku potřebám místních zákazníků. Na ploše přes 1400 metrů čtverečních přináší nejnovější trendy v oblasti nábytku a bytových doplňků. Individuální plánování bydlení a doplňkové služby jako je doprava, montáž, impregnace nábytku i nákup na splátky s nula procentním navýšením, jsou samozřejmostí,“ přiblížila za společnost Möbelix Nicolla Gajdošová z centrály v Bratislavě. Zákazníkům bude k dispozici před jindřichohradeckou prodejnou více než 30 parkovacích míst. Nový obchod s nábytkem bude otevřený sedm dní v týdnu, vždy v čase od 9 do 19 hodin.

close info Zdroj: Deník/Jana Urbanová zoom_in Möbelix připravil u příležitosti otevření své prodejny pro zákazníky speciální slevové akce.

Otevření hlavního objektu retail parku je naplánované už na podzim letošního roku. Kromě Möbelixu bude jeho součástí také prodejna Unihobby, Lidl, provozovna rychlého občerstvení KFC a samoobslužná čerpací stanice s myčkou. Parkoviště v rámci celého obchodního komplexu pak zákazníkům nabídne až 900 parkovacích míst. Lidé z Hradce a širokého okolí se mohou mimo jiné těšit i na prodejny, které zatím ve městě nejsou. Nákupní centrum nabídne například značky New Yorker, Sinsay, Tedi, Prospánek, Action, Martes Sport nebo Datart. Uprostřed retail parku ve tvaru písmene L pak vznikne velká prodejna Albert.