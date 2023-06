Dny města v Jindřichově Hradci měly velkolepé finále. Tradiční akce letos proběhla u příležitosti oslav 730 let od první doložené písemné zmínky.

Jindřichův Hradec se může pochlubit dalšími dvěma českými rekordy. | Foto: Deník/VLP Externista

Návštěvníky čekal od pátku do neděle bohatý program, který nabídl koncerty skupiny Tatabojs, ABBA Revival, vystoupení zpěvačky Lenny, bleší trh, soutěže pro děti, ale i pokus o nový český rekord ve stylu filmu Rozmarné léto.

Jindřichův Hradec si o uplynulé neděli připsal rekordy hned dva. Prvním byl “Největší počet lidí na břehu městského rybníka” a zároveň padl rekord “Nejvíce lidí v pruhovaných tričkách na jednom místě”. Obří srdce nakonec vytvořilo celkem ️293 lidí, kteří zároveň v jeden okamžik vypustili do vzduchu červené balónky. Oba rekordy posvětil komisař z Agentury Dobrý den. Všichni účastníci rekordu si na památku odnesli tričko a pivo nebo limonádu zdarma. „Mám radost a jsem překvapený, protože původně jsme cílili na jeden a podařilo se nám nakonec udělat dva rekordy, organizátorům proto patří velká pochvala. Naše město ukázalo, že rekordy umí a věřím, že ještě nějaký další v budoucnu vymyslíme a opět se zapíšeme do České knihy rekordů,“ okomentoval úspěch starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, který na závěr akce spolu s místostarostou Bohumilem Komínkem a velitelem Sboru dobrovolných hasičů Jindřichova Hradce Lubomírem Beranem skočili do bazénu a zahájili tak koupací sezónu v jindřichohradeckém aquaparku.

OBRAZEM: Pila ve Slavonicích lehla popelem. Smutný pohled na to, co zbylo

Jindřichův Hradec se do České knihy rekordů v minulosti zapsal už čtyřikrát. „Městu se podařilo shromáždit nejvyšší počet Bílých paní na jednom místě, má na kontě největší pětilistou růži tvořenou lidmi, vlak poskládaný z největšího počtu lidí i olympijské kruhy sestavené z největšího množství lidí,“ připomněla mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková.