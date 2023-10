Již tradičně se na konci září v Třeboni koná u příležitosti svátku svatého Václava, hlavního patrona české země, velká kulturní a společenská událost s názvem Svatováclavské slavnosti Třeboň. Město je pořádá kolem 28. září, letos se Masarykovo náměstí zaplnilo návštěvníky a stánky 30. září 2023. Ve stánku známého pivovaru nabízeli i ovesné pivo nebo biopivo. Partnerský okres zval do Bavorska

Pozvánka do Bavorska

Na náměstí nechyběl stánek partnerského okresu Freyung - Grafenau, kde s kolegyněmi nabízel obrazové materiály, například o Národním parku Bavorský les, referent turismu okresního úřadu Bernhard Hain. „Jedenkrát až dvakrát v roce jezdíme do Třeboně. Na Svatováclavské slavnosti pravidelně,“ uvedl Bernhard Hain k partnerství, které trvá už řadu let. Také Třeboňští jezdí v rámci partnerství do Bavorska. Nedávno se byli podívat na velké zahradní výstavě, která je putovní a konala se právě v městě nedaleko českých hranic. A v sobotu zahrála na třeboňských slavnostech z Freyungu i kapela.

Na okraji náměstí měl stánek pivovar Regent. Podle Michala Böhma, obchodního zástupce pivovaru, nabízeli na stánku většinu výrobků včetně novinek. A také ochutnávku. „Máme kvasnicové nefiltrované pivo, ležák a žitné biopivo. Vzniklo ve spolupráci s Chmelařským institutem v Žatci,“ uvedl Michal Böhm k sobotní nabídce. Koupit se ale dala třeba i ovesná IPA. Na slavnosti přijel z Českokrumlovska i Miroslav Šítal, který si dal u stánku polotmavý ležák Petr Vok. „To jsem ještě nepil,“ komentoval volbu a doplnil, že cestou domů to vezme přes České Budějovice, kde se také ještě podívá na nějakou akci.

Šperky i obrázky

Ve stáncích řemeslníků se pak dalo nakoupit plno originálních dárků od šperků přes obrázky nebo proutěné výrobky až po kožené jehelníčky či kabelky. Z Pelhřimova s nimi přijela Lenka Vytisková, která se trhů v Třeboni účastní jednou nebo dvakrát za rok. Střídá se ale pravidelně s jiným řemeslníkem, aby kožedělné výrobky na trhu byly jen jedny.

V doprovodném programu se na pódiu objevil mimo jiné i Senior Dance klub s folklórním vystoupením, žáci ZUŠ Třeboň, Jožin Band nebo žáci taneční školy Victory Dance Company. Po celý den se také mohl každý zapojit do charitativní akce Polévka, která pomáhá u Zámecké lékárny.