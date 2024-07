K seskokům s padákem přivedl Michaelu Mynářovou její tatínek, který byl roky předsedou jindřichohradeckého aeroklubu. První skok absolvovala v tandemu ve třinácti letech, od patnácti let pak skáče s padákem na zádech sama. Svému koníčku se profesionálně věnuje přes 25 let a už jako juniorka se stala vicemistryní světa.

close info Zdroj: Archiv Michaely Mynářové zoom_in Michaela vyhrává spolu se svým týmem i jako jednotlivec mezinárodní soutěže.

Na svém kontě má jak individuální, tak i skupinové úspěchy. „Poslední nejčerstvější úspěch byl loni z mistrovství Evropy v Itálii, kde jsme jako ženský tým vyhrály, takže jsme úřadující mistryně Evropy. V loňském roce jsme s týmem byly první i na světovém poháru v Dubaji. Mám ještě individuální úspěchy, kdy na světových pohárech někdy třeba vyhraju nebo jsem druhá, třetí,“ vyjmenovala Michaela Mynářová. Velmi úspěšný byl pro ni rok 2019, kdy v celkovém hodnocení světového poháru obsadila třetí místo v jednotlivcích.

Skoky padákem na přesnost rozhodně nejsou jednoduchou disciplínou. Z výšky kolem jednoho kilometru se parašutistky musí snést na matraci s malým terčem a trefit se do malého bodu. „Skáčeme na cíl a absolutní střed je pro nás kolečko, které je velké pouze dva centimetry, takže když trefím tyto dva centimetry, tak máme nulu. Trefujeme ho patou. Máme k tomu určené speciální boty s patou seříznutou do špičky a musí to být náš první dotek se zemí,“ popsala princip soutěže Michaela. Náročnější je tento úkol ve skupině, kdy se všech pět žen v družstvu musí synchronizovat tak, aby měly dostatečné rozestupy, nepotkaly se a všechny se dotkly stejného místa. Vzájemnou koordinaci jim navíc ztěžuje například vítr nebo termika.

Michaela má za sebou za svoji aktivní soutěžní kariéru bezmála tři tisíce skoků z letadla. Zatím prý ale naštěstí nezažila žádnou krizovou situaci. „Mám aktuálně nějakých dva tisíce osm set skoků a v tomto počtu jsem ještě ani jednou nemusela použít záložní padák, což si myslím, že je při tomto počtu skoků asi dost ojedinělé. Ale jinak jsem měla už kolizi při přistání, kdy se vlivem počasí sešly nějaké proudy ze dvou stran. Zahýbalo mi to padákem a nedopadla jsem na matraci, ale před ní a protože to byl trošku tvrdší dopad, zlomila jsem si kotník,“ vylíčila Michaela Mynářová nepříjemný zážitek čtyři roky zpět.

Paradoxem je, že Michaela má strach z výšek. „Když jdu někam na věž nebo jsme s dětmi šplhali po skalách a podobně, tak toho se bojím. Všichni se mi kvůli tomu smějí, že mám strach z výšky, ale při výskoku z letadla je to jiné. Když mám na zádech padák, tak se nebojím a baví mě ten osvobozující pocit při pádu z výšky, ale samozřejmě takový ten vnitřní respekt tam pořád je, protože přece jen, jde o život,“ poznamenala parašutistka, kterou na skocích baví hlavně soutěže.

Skloubit na ženu netradičního koníčka s prací ve školství pro Michaelu i díky vstřícnosti vedení školy není problém. „Když máme nějakou soutěž, tak mě náš pan ředitel vždy z práce uvolní. Moje třída o těchto aktivitách samozřejmě ví a také mi fandí. Závody žáci prožívají se mnou, potom mi gratulují a chtějí vidět fotky a videa,“ neskrývala radost Michaela Mynářová. Její další nejbližší metou je mistrovství světa v Prostějově, které se chystá letos na podzim.