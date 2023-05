Už přes týden se Vltavou v Českém Krumlově valí kolem padesáti metrů krychlových vody za vteřinu a k prvnímu stupni povodňové aktivity chybí často jen několik centimetrů. Na prodloužený víkend na přelomu dubna a května Povodí Vltavy průtok sníží. Na sobotu se chystá také jarní splutí Malše z Římova.

Českým Krumlovem teče kolem 50 kubíků vody. Na prodloužený víkend Povodí průtok sníží na 20 m3/s z Vyššího Brodu. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Z „malého“ Lipna do Vltavy ve Vyšším Brodě od soboty 29. dubna do pondělí 1. května budou vodohospodáři vypouštět 20 m3/s. „Následně od 2. května bude odtok opět zvýšen na 40 m3/s. Tento vysoký odtok souvisí s vysokým nasycením povodí a vysokými přítoky do nádrže Lipno I. po tání sněhu a po srážkách,“ doplnila Jana Prášková, dispečerka Povodí Vltavy.

„My kvůli tomu zastavili plavby na vorech, rušíme i objednávky,“ potvrdil Radek Šťovíček ze Spolku Vltava. „ Vzali jsme zákazníky místo vody i do muzea. Potřebují Lipno trochu vylít, moc se to ale nedaří.“

Některé půjčovny plánují na víkend otevřít. A zároveň varují, že při vysokém průtoku kolem 50 kubíků hrozí mnohá rizika a že na vodu by měli vyrazit jen ti nejzkušenější z vodáků. Navíc se nekonalo tradiční čištění Vltavy, a tak mohou být v řece pod hladinou ukryté různé nástrahy, např. polámané kmeny a větve.

„Já bych při aktuálním průtoku na Vltavě loď půjčil známým a jedině raft a s bezpečnostní výbavou. Na pevných lodích je to nebezpečné, hlavně pro začátečníky, vytáhnout takovou loď z vody, když se potopí, to je nadlidský úkol. Zkušení vodáci sice na takovou vodu čekají, pro běžné turisty to ale není. Nicméně víkendových dvacet kubíků, to je ideální voda,“ doplnil Jaroslav Lhotský z půjčovny Pirát.

Vodáci si výjimečně užijí i Malši

Pěkné svezení si mohou milovníci vody užít v sobotu na Malši pod Římovem. „Římovská přehrada je už odpuštěná a poteče kolem 13 kubíků, což je ideální voda. Pořádáme jarní a podzimní splutí Malše, protože Malše se běžně nejezdí,“ zve Jaroslav Lhotský s tím, že předávání lodí je 29. dubna od 9.30 u římovského jezu.

Podívejte se, jak to na Vltavě vypadá na vrcholu vodácké sezóny: