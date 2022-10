Vlna ale podle něj nebude tak silná jako loni na podzim. Část lidí už je totiž očkovaná a hodně lidí nemoc prodělalo, což může přispět k určité imunitě. „Navíc varianta omikron většinou končí v horních cestách dýchacích, i když máme i pacienty s oboustrannou covidovou pneumonií,“ dodal.

Jak člověk pozná, jestli má virózu, chřipku nebo covid? Doma to nejde

Na zavádění protikoronavirových opatření dle Petra Husy není teď v Česku společenská a politická vůle. „A nevím, jestli má smysl zavádět něco na sílu, když o tom lidé nejsou přesvědčeni,“ sdělil. Přimlouval by se nicméně za nošení roušek v městské hromadné dopravě. „Zde jsou lidé nakumulováni, pro šíření nákazy mi to přijde extrémně nebezpečné. Větší kulturní či sportovní akce si asi dnes netroufne nikdo zakazovat, ale pakliže se nekonají venku, tak zde nebezpečí nákazy také existuje,“ vysvětlil.

Jako nejúčinnější opatření vidí nicméně očkování, nejlépe v mezidobích mezi vlnami. „Počty budou následující měsíc narůstat geometrickou řadou. V okamžiku, kdy nákaza rychle stoupá, si to již jede vlastní setrvačností a příliš s tím dělat nelze,“ dodal.

Nové varianty umí obejít imunitu

Molekulární biolog Evžen Bouřa z Ústavu organické chemie a biochemie se domnívá, že z hlediska počtu nakažených bude současná vlna podobná jako ty minulé vlny.

„Nové varianty koronaviru jsou více nakažlivé a umí také obcházet předchozí imunitu. Nicméně očekáváme výrazně méně lidí v nemocnicích a méně vážně nemocných, protože tyto varianty nejsou tak nebezpečné,“ konstatoval s tím, že protikoronavirová opatření by nezaváděl, pakliže by nehrozilo přetížení nemocnic. „Vždycky budou lidé, kteří mají z nějakého důvodu oslabenou imunitu, ať již kvůli tomu, že mají jiné onemocnění, nebo zkrátka na tento virus reagují hůř než ostatní,“ uvedl k pacientům, kteří kvůli nákaze končí třeba i na jednotce intenzivní péče.

Evžen Bouřa rovněž doporučil nechat se očkovat novou vakcínou, která je dělaná proti novým kmenům koronaviru. V České republice je dostupná již několik týdnů, jde o látku Pfizer 2022 popřípadě Moderna 2022.

Epidemiolog Rastislav Maďar: Chřipková sezóna bude nejhorší za poslední roky

Vědec Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR považuje za nejvíce znepokojující, že virus dokáže překonat už i letní období. „Šlechtíme si virus, který je stále rychlejší a bránit se mu je obtížnější,“ uvedl. Varoval také, že virus se mění příliš rychle a přichází varianty, které umí uniknout protilátkám. „Nicméně i ty původní vakcíny stále skvěle slouží proti těžkým průběhům. Nemusí však ochránit proti samotnému nakažení,“ vysvětlil.

Současný počet nakažených je podle něj značně podhodnocený, neboť se tolik netestuje. Za příznivé naopak považuje, že se výrazněji nezvadají čísla těžce nemocných, za což prý vděčíme zejména očkování. Osobně by kromě očkování doporučoval větší dostupnost testování a také léku paxlovid, určeného k léčbě onemocnění covid-19 u dospělých. Podle Pačese by pomohly rovněž respirátory ve veřejné dopravě nebo uzavřených prostorách. snížily by totiž počet nakažených.

Varianty omikronu umějí obejít imunitu a velmi rychle projít populací, varuje viroložka

Rozhovor s Ruth Tachezy, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a experimentální viroložkou z Ústavu hematologie a krevní transfuze a také z centra Biocev.

Viroložka Ruth TachezyZdroj: se svolením Ruth TachezyMohla byste porovnat letošní podzimní vlnu koronaviru s tou loňskou? V čem se podobají a v čem liší?

Vzrůstá imunita populace, jak očkováním, tak promořováním. Situace je v tomto směru čím dál lepší. Na druhou stranu tu nyní máme varianty omikronu, které jsou velmi přenosné. Velice rychle projdou populací, čísla jdou nahoru, ale zdaleka ta vlna není taková jako loni. Uvidíme nicméně ještě vzrůstající trend.

Zvyšují se také počty nakažených lidí v nemocnicích s těžším průběhem a počty úmrtí, i když ta čísla také nejsou tak velká jako loni. Čím to je?

Jedná se zejména o ty, kdo jsou oslabeni jiným chronickým onemocněním, mají velký odstup od poslední dávky a nestihli si dát druhou posilovací dávku. Ohrožených jedinců bude čím sice dál tím méně, ale lidé by měli pochopit, že vakcinace se bude opakovat. Existuje šance, že se virus za nějakou dobu uklidní, nebo že budou dostupné vakcíny s delší trvanlivostí ve své ochraně. Ale takové vakcíny zatím nemáme a virus se stále ještě poměrně rychle mění.

Covid v Česku řádí víc než v předchozích letech. Vývoj nákazy ale dává naději

Jak nakažlivá a jak nebezpečná je současná varianta koronaviru?

Nakažlivá je velmi a objevují se další nakažlivé odnože této varianty. Hlavně ale tyto varianty lépe obcházejí imunitu. Virus umí velmi rychle projít populací a vybrat si citlivé jedince. Varianty omikronu ale na rozdíl od delty naštěstí infikují především horní cesty dýchací.

Virologové zastávali pravidlo, že proticovidová opatření se nemusí zavádět, dokud se čísla pohybují „do sto na sto“, tedy do stovky nových případů za poslední týden na sto tisíc obyvatel. Nyní již máme 188 nakažených za poslední týden na sto tisíc obyvatel. Měla by se nějaká opatření přijmout a případně jaká?

To číslo není statické, mění se s odolností populace, tedy s tím, jak je populace proočkovaná a promořená. Opatření by již neměla být nijak drastická. Hlavně je důležitá podpora vakcinace a případně nošení roušek v kritických místech jako nemocnice, ordinace nebo v místech velké koncentrace lidí, tedy třeba v městské hromadné dopravě. Tato opatření by se měla dělat při podzimních vlnách pravidelně i do budoucnosti.