Jste v karanténě, případně ležíte doma s horečkou, kašlem a zimnicí, nemůžete nebo nechcete vycházet a vaše domácí lékárnička zeje prázdnotou? Řešení je poměrně jednoduché – stačí na internetu vyhledat některou z lékáren, která nabízí takzvaný zásilkový výdej, tedy možnost objednat si léky prostřednictvím jejího e-shopu.

Přestože se může zdát, že léky jsou zboží jako každé jiné, opak je pravdou. Zákon o léčivech přesně stanoví podmínky zacházení s léky, včetně jejich výdeje v lékárně či mimo ni.

Nabízet léky prostřednictvím e-shopu může pouze schválená „kamenná“ lékárna, která má tento způsob výdeje povolen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

„Seznam všech takových lékáren je zveřejněn v databázi na webu www.sukl.cz. Navíc e-shop lékárny musí mít přímo na svých stránkách umístěné speciální logo. Po kliknutí na něj dojde k přesměrování na stránky SÚKL, kde se zákazník dozví, zda bylo ověření lékárny úspěšné a zda je tedy nákup bezpečný a v souladu se zákonem,“ upozorňuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Lékárny mohou v e-shopech nabízet pouze léky registrované v České republice a současně volně prodejné. Jedná se o preparáty, jejichž použití je při samoléčbě bezpečné – mají nízké riziko závažných nežádoucích účinků a zároveň i nízkou toxicitu. Tyto léky jsou určené k léčbě onemocnění, které si je pacient schopen bezpečně určit sám.

Lékárny mají řadu povinností

„Lékárna, která se rozhodne nabízet volně prodejné léky ve svém e-shopu, je povinna splnit celou řadu zákonem stanovených povinností. Dodat léky pacientovi tak třeba musí způsobem, který zajistí zachování jejich jakosti. Za zásilku léků lékárna odpovídá i tehdy, zajistí-li si přepravu u jiné osoby. Objednávku musí pacientovi odeslat do 48 hodin od přijetí, a to tak, aby byly léky doručeny nejpozději do tří dnů,“ vysvětlilal Eduarda Hekšová.

Léky na předpis v e-shopech nehledejte. Pokud byste někde v zákoutí internetu našli nabídku léků, které jsou jinak dostupné výhradně na lékařský předpis, například antibiotika, jejich objednáním ohrožujete nejen vlastní peněženku, ale zejména své zdraví. Jakákoliv nabídka léků na předpis mimo lékárnu je totiž vždy nezákonná.

Velkým rizikem je rovněž objednávání léků na předpis ze třetích zemí. Zpravidla se jedná o padělky! Výjimkou není ani to, že pacient léky objedná, předem zaplatí, ale zásilka nikdy nedorazí.

„Další kategorií léků, které je možno zakoupit mimo schválené lékárny, jsou takzvaná vyhrazená léčiva. Patří mezi ně třeba různé dezinfekční přípravky nebo léky určené k léčbě mírné bolesti. Tyto léky najdete zpravidla v drogeriích, na benzinových pumpách či v prodejnách se smíšeným zbožím,“ uzavřela Eduarda Hekšová.