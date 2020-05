Vědci z celého světa, kteří pracují na vývoji vakcíny proti koronaviru, začínají být opatrně optimističtí, že toto úsilí do konce příštího roku přinese ovoce. Ve středeční analýze současného stavu "závodu o vakcínu" to napsal deník The New York Times (NYT). Naděje živí mimo jiné výzkum jisté bostonské laboratoře, jejíž prototyp očkovací látky údajně ochránil před nákazou opice.

Mikrobiologická laboratoř, výzkum - ilustrační foto | Foto: ČTK

Bezpečné, účinné a masově dostupné očkování by mohlo přinést definitivní konec pandemie covidu-19 a souvisejících preventivních opatření, jeho vývoji se proto aktuálně věnuje už více než 100 týmů v různých koutech světa. List NYT hovoří o projektu lékařského výzkumu, který co do ambicí a rozsahu prakticky nemá obdoby.