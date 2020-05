Umíte se správně umýt? Možná vám tahle otázka připadá nesmyslná, nebo dokonce nedůstojná. Jenže překvapivě mnoho lidí si různé části svého těla myje příliš mnoho nebo naopak málo, případně způsobem, který může napáchat více škod než užitku. Proto časopis Kondice připravil manuál správného mytí.

Dermatologové obecně doporučují spíše sprchování, protože dlouhé a příliš časté koupání podle nich pro pokožku nepředstavuje žádné zvláštní blaho, spíše naopak. | Foto: Shutterstock

Rok a půl. Tolik času ze svého života podle statistik strávíme v koupelně. To je celkem dost na to, abychom to zkusili bez chyb, co říkáte? Začít můžete třeba u ručníku: Jak často ho měníte? Podle mikrobiologů by se tak mělo stát maximálně po každém třetím až čtvrtém použití. A rozhodně by se o něj nemělo dělit více lidí. Pozor také na to, abyste nechali ručníky pořádně uschnout. Pokud jsou vlhké, mohou se v nich množit bakterie.