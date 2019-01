Pasov /FOTOGALERIE/ - Jan Heidinger, podezřelý z vraždy své matky a nevlastního otce, by mohl do České republiky vydán poměrně rychle. K samotnému činu se zatím nevyjádřil.

Jan Heidinger, podezřelý z vraždy manželů Pavla a Jany Malhockých, setrvává ve vydávací vazbě v sousedním Bavorsku. Jak potvrdil vrchní státní zástupce Klaus Schelzig, přesně po dvou týdnech od zadržení se nacházel podezřelý muž ještě v Pasově.

Ve středu dopoledne byl podruhé předveden před pasovského vyšetřovatele. Zde se měl vyjádřit ke svému případnému vydání do České republiky.

„Může říkat, co bude chtít, může si stěžovat až k Evropskému soudnímu dvoru. To by celou věc jeho vydání protáhlo,“ dodal Klaus Schelzig.

Administrativní proces vedoucí k vydání Jana Heidingera do České republiky v rámci schengenského prostoru jde podle bavorské strany poměrně rychle.

K činu vraždy se podle bavorské strany podezřelý dosud nevyjádřil.

Redakce Deníku se obrátila o přesnější informace na ředitelství jihočeské policie. „K předání Jana Heidingera může dojít během několika následujících dnů nebo týdnů,“ sdělila policejní mluvčí Jana Hlavínová. „Záleží teď na bavorské straně, která se k jeho vydání musí nejprve vyjádřit písemně. To ale dosud neučinila,“ uvedla odpoledne mluvčí.

Podle Deníku dostupných informací k předání podezřelého Jana Heidingera může dojít ještě ve čtvrtek.

Osmadvacetiletý muž je podezřelý z toho, že zabil v noci ze středy 10. na čtvrtek 11. února vlastní matku Janu a nevlastního otce Pavla. Za několik hodin po činu byl zadržen policií v Pasově.