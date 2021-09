Muž je teď trestně stíhán, a to v režimu zkráceného přípravného řízení.

O zakoupení litru rumu (za 239 korun) v jednom z dačických obchodů požádal jeden z chlapců 9. července kolem 15.30 muže. "Muž chlapci vyhověl, destilát zakoupil a chlapci ho měl předat," přidává podrobnosti policejní mluvčí Hana Bílková Millerová. "Poté měl chlapec rum společně konzumovat s dalším nezletilým, který byl nalezen v podnapilém stavu u řeky Vápovka svými kamarády. Tito vyrozuměli chlapcovu matku, jež zavolala ZZS a nezletilý chlapec byl za její účasti převezen na vyšetření do nemocnice v Jindřichově Hradci, kde byl i hospitalizován."

