Podezřelý muž z Jindřichohradecka, který je rozhodnutím krajského soudu až do roku 2023 v podmínce za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, se z trestu vůbec nepoučil.

„Jak jindřichohradečtí kriminalisté zjistili, v období od ledna 2019 do 27. prosince 2019 na různých místech ve městě neoprávněně prodával, zprostředkoval prodej nebo směnil pervitin. A to v nejméně devatenácti případech, pěti konkrétním a patrně i dalším osobám. Získal za to nejméně 3500 korun,“ popsala policejní mluvčí Hana Millerová.