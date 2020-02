Dále pětkrát zdarma darovala marihuanu, a to v celkem nejméně 2,5 gramu.

„Drogy poskytovala za peníze nebo zadarmo, i když věděla, o jaké látky se jedná a že nakládat s nimi je možné jen na zvláštní povolení,“ uvedla policejní mluvčí Hana Millerová. Žádné takové povolení ale dealerka samozřejmě neměla.

Žena je teď stíhaná ve zkráceném přípravném řízení. U soudu tak bude stát do čtrnácti dnů. Ten ji může poslat až na pět let do vězení.