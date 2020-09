Nezodpovědné třiatřicetileté ženě musel být pes nakonec odebrán. Jak sdělila policejní mluvčí Hana Millerová, policisté ve čtvrtek ženě předali usnesení o zahájení trestního stíhání. „Ta 10. června kolem půl dvanácté v noci měla z kotce na dvoře domu vypustit argentinskou dogu v domnění, že její návštěva již odešla. Pes však napadl a pokousal muže a jeho dospělého syna,“ přiblížila.

NEVYDAŘENÁ NÁVŠTĚVA

Oběma poškozeným při útoku psa vznikly vícečetné tržné zhmožděné rány, které si vyžádaly ošetření v nemocnici. Majitelka psa se podle mluvčí dostatečně nepřesvědčila, že poškození opustili objekt. „Vypustila argentinskou dogu z kotce aniž by si ověřila, že již odešli, čímž porušila důležitou povinnost vyplývající z jejího postavení majitele psa,“ řekla.

Argentinská doga je psí plemeno vzniklé křížením španělských bojových psů s mastify, boxery, buldoky a bulteriéry. Dříve se používalo jako strážný pes na amerických plantáží. V řadě zemí bylo kvůli své povaze bojovníka zakázáno. Potřebuje včasnou socializaci s ostatními psy a řádný výcvik. V zemi původu se kromě lovu používá také jako vodicí pes, služební pes v armádě a funguje i jako dobrý hlídač. Plemeno má silný lovecký pud a výdrž.

Tento příběh se začal psát již mnohem dříve, bohaté zkušenosti s problémovou chovatelkou má i městská policie. Jak popsal vrchní strážník Luboš Müller, první případ pochází už z listopadu 2018.

„Tenkrát doga zaútočila na plemeno sheltie a psa, který byl na vodítku a i přesto ho zakousla,“ vysvětlil. Další incident se udál o rok později. „V srpnu loňského roku kousla fenku plemene samojed,“ dodal s tím, že majitelé hradili nejen pokutu, ale i ošetření zraněného psa.

Poslední svodka městské policie pochází z podzimu. „Doga přiběhla k domu majitelky psa plemene ši-tzu, která ho vzala do náruče ve snaze ochránit. Přičemž jak se doga pokoušela ji psa z náručí vytrhnout, způsobila mladé ženě zranění,“ dodal, že tento útok malý psík také nepřežil.

PODCENILA SVÉ SÍLY

Vzhledem k předchozím incidentům učinili strážníci závěr, že majitelka výchovu psa naprosto podcenila a přestupek postoupili ke správnímu řízení s návrhem na uložení pokuty a odebrání zvířete.

Jindřichohradečtí policisté při šetření „nevydařené návštěvy“ navíc zjistili, že krajský úřad již v prosinci loňského roku rozhodl o odebrání argentinské dogy bílé barvy s odůvodněním, že předmětná věc nenáleží pachateli a vyžaduje si to bezpečnost osob. „Žena ovšem i přes doručenou výzvu z února na odevzdání nereagovala a učinila tak až v červnu,“ doplnila Hana Millerová.

BUDE PŘEVYCHOVÁN

Situací se také zabýval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jindřichohradecké pracoviště ÚZSVM pomohlo umístit psa plemene argentinská doga, který několik měsíců děsil obyvatele jedné z místních částí Jindřichova Hradce. "Psovi se díky tomu dostane převýchovy, už nyní je v jedné chovatelské stanici, kde s ním zkušený chovatel bude pracovat a zajistí mu stálé, pevné a klidné zázemí, odpovídající pohybové vyžití i sociální kontakt, aby se podobné útoky již neopakovaly," uvedl mluvčí úřadu Radek Ležatka.

CHYBA VE VÝCHOVĚ

Jak osvětlil Evžen Korec, majitel mezinárodně uznávané chovatelské stanice plemene Cane Corso, za agresivní chování psa může v tomto případě majitel.

„Argentinská doga je osobité plemeno, není jich chováno moc. Jen minimum psů je zkažených od narození, z 99 procent je chyba na straně člověka,“ vysvětlil.

Podle jeho názoru by ostřejší pes neměl být na volno. „Majitel by ho měl mít pod dohledem na vodítku. Problémy vznikají v okamžiku, když si zvláště tedy samce takové velikosti vezme člověk, který ho neumí zvládnout. To je úplně typický případ,“ uzavřel zkušený chovatel velkých psích ras.