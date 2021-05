Co se stalo: Kriminalisté byli přivoláni ve čtvrtek večer do Dolního Skrýchova, kde v bytě byla nalezena mrtvá pobodaná žena. V sobotu v Českých Budějovicích vraha dopadli.

Ale na autobusové zastávce na druhé straně řeky už ženské věděly víc. "Stalo se to v bytovce na konci vesnice. Je to strašné, ale paní asi měla trochu blíž k alkoholu a takhle to vygradovalo," naznačovaly předtím, než přijel k zastávce autobus.

Bytovka se nachází na konci ulice, stojí vedle dalších podobných domů. Hezky upravené prostranství před domem a pak už jen pole a příroda. V pondělí tady čtvrteční tragédii nic nepřipomínalo. Stavebník, který pracoval kousek odtud, říkal, že byl také u výslechu.

"Ta bytovka tu stojí asi třiatřicet let a za poslední dobu, hlavně během pandemie, se tam lidé dost vystřídali. Je tam několik nových rodin. Takže je člověk ani všechny nezná a nevšimne si, zda by tam jel někdo cizí," uvedl. Také on připustil, že paní zřejmě měla problém s návykovými látkami. "Ale na druhé straně, když ji někdo připraví o život takovým způsobem, tak to je hrozné. To si nikdo nezaslouží," dodal.

Jeden ze sousedů z vedlejšího vchodu bytového domu zaregistroval policejní vyšetřování, ale také k případu víc neví: "Jsem tady krátce, takže paní moc neznám. I u nás se byli ptát policisté, ale v době, kdy se měl ten mord stát, jsem něco dělal doma. A nic, žádnou hádku, jsem neslyšel. Ani nic neviděl. Je to tady klidné bydlení. Lidé se tu snaží vzájemně si pomoct. Nedávno jsem nechal jsem na zemi ležet klíč od garáže a druhý den jsem ho měl na schránce. Je to hodně smutné, ale je dobře, že vraha už mají."