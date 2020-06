Podezřelý muž ze Znojemska 12. dubna letošního roku, v době okolo 15:25 hodin, řídil Škodu Yeti po silnici ve směru od obce Kunžak na Dačice. Na rovném přehledném úseku komunikace za obcí Valtínov, přibližně padesát metrů před odbočkou na Český Rudolec, přejel - zřejmě ve snaze předjet před ním jedoucí nákladní vozidlo s cisternou na mléko - částí svého auta do protisměru, aby se podíval, zda může nákladní vozidlo předjet.

"Tímto svým jednáním měl porušit důležitou povinnost. V důsledku toho došlo k bočnímu střetu s protijedoucím motocyklem Suzuki DL 1000 V-STROM řízeným poškozeným, který po nárazu do levého boku osobního automobilu upadl s motocyklem na vozovku a poté do silničního příkopu, čímž utrpěl těžké zranění se kterým byl letecky transportován do nemocnice České Budějovice s následnou hospitalizací do 15. května a podstoupením nejméně deseti operací," popsala mluvčí jindřichohradeckých policistů Hana Millerová.

Po propuštění z nemocnice do domácího léčení v něm poškozený motorkář setrvá ještě nejméně tři až čtyři měsíce. Způsobená škoda činí nejméně sto tisíc korun.

"Na místě dopravní nehody zasahovaly všechny složky IZS. Případ na místě převzala výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování z Jindřichova Hradce. Policejní komisař dne 8. června vypracoval usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozsahu šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest," uvedla mluvčí.