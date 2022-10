Lákal ji domů a zneužíval

Třiašedesátiletý důchodce měl podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové uspokojovat své sexuální potřeby na nezletilé nejméně desetkrát od června do října minulého roku. „Opakovaně ji vlákal do svého bytu, zamykal dveře, sám ji svlékl, rozevíral a lízal ji přirození, osahával ji na prsou, nutil ji k masturbaci penisu, pak ho přikládal k její vagíně i řitnímu otvoru,“ přiblížila detaily.

Z těchto nechutných hrátek pořizoval fotografie na svůj mobilní telefon. Ona to pokaždé strpěla, nechápala jeho počínání a nebránila se. Odměnou jí byly drobné mince, dvacetikoruny a padesátikoruny, někdy papírová stokoruna. Také energetický nápoj a sladkosti. „Na dítěti se tak dopustil znásilnění a vyráběl dětskou pornografii,“ shrnula Šimáková s tím, že podle trestního zákona mohl dostat trest od 5 do 12 let.

Prý nevěděl, co dělá

Obžalovaný se před soudem v čele s předsedou Ondřejem Kubů rozhodl přiznat vinu. „Nedovedu si svoje chování racionálně vysvětlit, v té době jsem začal brát léky na hlavu. Člověk neví, co dělá, je mu zle po ránu,“ vyprávěl.

Prý podobné myšlenky nikdy nemíval. „Poslední rok, co jsem zažil, byly šílené stresy. Pořád přemýšlím, co jsem udělal, a jak jsem na to přišel,“ vypovídal. „Rád jsem se stýkal s dospělými ženami, je možné, že na mě působily ty léky,“ tvrdil. „Je mi to strašně líto, nevím, co bych dál řekl,“ uzavřel své prohlášení.

Soud jeho prohlášení přijal a nebylo tak nutné provádět dokazování. Přistoupil pouze k prezentaci listinných důkazů, hlavně znaleckých posudků. Sexuolog Jaroslav Zvěřina uvedl, že posuzovaný trpí neurologickou chorobou, v minulosti se také léčil ze závislosti na alkoholu. „Jeho ovládací schopnosti byly oslabeny onemocněním, ale byl schopen chápat smysl a věděl, co dělá,“ přiblížil.

Zákaz styku s dětmi i léčba

Obžalovaný však nevykazuje strukturální deviaci, heterosexuální pedofilii. Posudek prokázal ale aktivní sexuální zájem o prepubertální dívku a odborník doporučil sexuologickou ochranou léčbu. „Důležité je zamezit kontaktu s dětmi, v domově důchodců i mimo něj. Omezit setkání s nimi, či být pod dohledem jiné dospělé osoby,“ zmínil v posudku sexuolog.

Klinický psycholog Václav Šnorek konstatoval, že obžalovaný neprokazuje přítomnost závažné psychopatologie. „Trpí však druhotným snížením kognitivních funkcí způsobeným dlouhodobým užíváním alkoholu, jednal pod vlivem bezprostřední pohnutky, vykazuje impulsivní a disociální rysy, má rád pohodlný život. Svého nelegálního a škodlivého jednání lituje a jeho resocializace je možná,“ shrnul psycholog.

Využil důvěru a zranitelnost

Poškozená zastoupená zmocněncem Adamem Nápravským požádala o náhradu 150 tisíc korun. „Je třeba odčinit nemajetkovou újmu v podobě duševních útrap, došlo k narušení důstojnosti, cti a svobodného rozhodování o vlastním sexuálním životě. Dívka se stala ve věku pouhých osmi let obětí, jeho stresující a nepříjemné chování nechápala. Vědomě využil její důvěřivosti, vlákal ji do bytu, kde se na ní opakovaně dopouštěl znásilnění. Musela se k událostem a nepříjemným myšlenkám vracet i během výslechů, může to na ni dopadat i v budoucnosti, vést k obavám a úzkostem,“ konstatoval Nápravský.

Soud během rozhodování o trestu podle předsedy Ondřeje Kubů přihlédl k řadě skutečností a vzal v úvahu i polehčující okolnosti. Nakonec udělil nepodmíněný trest v délce 4 roky 4 měsíce, nařídil ambulantní sexuologickou léčbu a úhradu 150 tisíc s úrokem z prodlení.

Soudce Ondřej Kubů označil postup soudu za výjimečný, i když šlo o závažné jednání. Ochranná léčba je podle něj nutná, aby se seniorovo jednání neopakovalo. „Nepodmíněný trest pod zákonnou trestní sazbou je odpovídající. Jiného donutil k pohlavnímu styku, přechovával a vyrobil pornografické dílo, na kterém je dítě. Vše bylo bezpečně zjištěno už během přípravného řízení a doloženo důkazními materiály,“ popsal.

Odhalili ho náhodou

Na úchylné jednání staříka se přišlo shodou okolností. „Jedna ze svědkyň náhodou narazila na fotografie v jeho mobilu, on však nejdříve tvrdil, že se ničeho nedopustil. Posléze však bylo doloženo, že videa i fotografie skutečně pořídil on, došlo ke ztotožnění osob i místa,“ řekl.

Soud hodnotil i to, že k jednání docházelo delší dobu a s rozmyslem. „Zavinění hodnotím jako přímo úmyslné, i když šlo o exces z běžného chování,“ zmínil Kubů. Pachatel si dle jeho slov zaslouží trest na spodní hranici. „Ačkoliv byl sedmkrát odsouzen, šlo o skutky staršího data a jinou trestnou činnost, jeho náprava je podle znalců z oboru psychologie a sexuologie možná,“ dodal soudce.

Způsob jednání proti osmileté dívce označil za invazivní. „Ačkoliv není podle dětského psychologa traumatizována, šlo o závažné jednání, mírnější trest by byl nepřiměřený. Máme za to, že i vzhledem k povaze útoku je na místě poškozenou odškodnit, výše odškodnění odpovídá zásahu do práv bezbranného dítěte,“ uzavřel Ondřej Kubů.

Rozsudek není pravomocný, proti trestu či výši náhrady nemajetkové újmy se mohou obě strany ještě odvolat. Ponechaly si osmidenní lhůtu od doručení rozsudku.