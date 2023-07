Jindřichohradečtí policisté ve středu přijali další dvě oznámení o podvodu. Tentokrát naletěly dvě ženy. Jedna uvěřila falešnému bezpečnostnímu technikovi z České národní banky (ČNB). Druhá "sedla na lep" podvodníkovi při prodeji kávovaru přes internet.

První podvedenou je podle policejní mluvčí Věry Mžikové žena, kterou telefonicky kontaktoval podvodník. Představil se jako Tomáš Holub - bezpečnostní technik ČNB. V první chvíli byla velice opatrná, ale i na to byli podvodníci dobře připravení.

"Poškozené volající uvedl, že z jejího účtu odešly dvě podezřelé platby a pro záchranu svých peněz by s ním měla spolupracovat. Žena mu řekla, že si vše ověří u České spořitelny, kde má vedený účet a hovor s panem Holubem ukončila. Než stačila do své banky zavolat, volal jí další podvodník, který se vydával za pracovníka České spořitelny. Ten ženě řekl, že má s pracovníkem ČNB spolupracovat. Při dalším telefonním hovoru se nechala od bezpečnostního technika ČNB přesvědčit k instalaci aplikace pro vzdálený přístup do mobilního zařízení a postupovala dle jeho pokynů. Z různých účtů pak podvodníkům postupně přeposlala finanční obnos přesahující 280 tisíc korun," popsala neuvěřitelně propracovanou taktiku podvodníků Věra Mžiková.

Druhou podvedenou je žena, která chtěla přes bazarový internetový portál prodat kávovar za tisíc korun. Tam již se jednalo o dnes, bohužel, tradiční scénář. "Ozval se jí podvodník, který chtěl kávovar zaslat přepravní společností. Zaslal jí falešný odkaz na stránky přepravce. Zde žena vyplnila veškeré údaje ke své platební kartě a poté vše potvrdila přes internetové bankovnictví. Touto chybou přišla o téměř 35 tisíc korun," sdělila mluvčí policie.

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu případů policisté apelují na obezřetnost. Nenechte se po telefonu vystrašit, že došlo k napadení vašich financí. Vše si ověřte osobně v bance, popřípadě na bezplatné infolince své banky. Telekomunikační technologie v dnešní době umožňují maskovat se jiným telefonním číslem, než ze kterého je hovor uskutečněn. Souvisí s tím takzvaný spoofing, tedy podvod spočívající v podvržení telefonního čísla. V případě podezření na podvodné jednání hovor ukončete a pokuste se zavolat zpět, v případě podvodu budete informováni, že volané číslo neexistuje. V případě prodeje zboží preferujte dobírku či osobní předání. Zdroj: Policie ČR